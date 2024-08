Campaña “Viaje Escolar Seguro” refuerza normativa de tránsito y promueve convivencia vial libre de violencia

• Trabajo conjunto de SeremiTT y SernaMEG, recuerda a los conductores la prohibición de estacionar en espacios destinados al transporte escolar.

• Iniciativa surge a instancia de transportistas escolares que han sufrido violencia verbal, y en algunos casos agresiones físicas, por parte de algunos apoderados o apoderadas en horarios de ingreso a clase.

Coyhaique. – En el marco del reingreso a clases tras vacaciones de invierno, se lanzó la campaña “Viaje Escolar Seguro” en donde tanto la seremiTT con SernaMEG han relevado aspectos de seguridad de suma importancia para el tránsito de estudiantes hacia sus escuelas y colegios. Este trabajo se origina a partir del requerimiento de las y los trabajadores del transporte escolar, a fin de buscar condiciones que faciliten su labor y garanticen el cuidado de los niños y niñas que se trasladan por esta vía.

Según lo relatado por el gremio, además de ver dificultado su trabajo por vehículos mal estacionados, también han sido objeto de agresiones verbales, e incluso físicas por parte de otras personas conductoras. Estas problemáticas además de generar problemas en su labor, también conlleva un riesgo para los propios estudiantes usuarios/usuarias de sus servicios.

En este sentido, la autoridad de transportes, Hans Zimmermann, se refirió a la Ley de Tránsito en lo que respecta a estacionamientos, en donde el transporte escolar cuenta con espacios de uso exclusivo en los horarios de ingreso y retiro de clases, que deben ser respetados: “El mensaje del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es uno solo y es claro, los conductores deben respetar los espacios demarcados para el transporte escolar. No solamente porque esto sea una contravención a la Ley de Tránsito y que tiene aparejado una serie de sanciones establecidas en la ley, sino porque este tipo de conductas afectan la convivencia vial, pero por sobre todo ponen en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes que son transportados en estos servicios que son vitales y que constituyen una real herramienta para el acceso a la educación”.

Desde SernamEG, la directora regional Patricia Baeza explicó que lamentablemente también existe un sesgo de género, ya que ha afectado a las mujeres conductoras del transporte escolar. “Hemos tenido conocimiento de que las mujeres transportistas han sido víctimas de estos episodios de violencia, han sido agredidas por los mismos padres, madres y familiares de los niños y niñas que asisten a los colegios a buscarlos, a retirarlos de su jornada escolar y por lo tanto el llamado es un poco a eso, a tener empatía y a disminuir efectivamente estos espacios de violencia porque tenemos plena conciencia que hay que erradicarlos y que la violencia en ninguna de sus formas es buena para la sociedad”.

El dirigente del gremio del transporte escolar, William Salas se unió al llamado de las autoridades y apeló a la conciencia de conductores, recalcando que los vehículos mal estacionados ponen en peligro a los estudiantes, especialmente a aquellos con discapacidad, siendo el principal foco de situaciones conflictivas el estacionamiento de la escuela San José Obrero. Además, los ataques sufridos también afectan emocionalmente a los niños y niñas que presencian estos episodios. “La verdad nosotros necesitamos sensibilizar a los padres y apoderados. Los letreros dicen bien claro que los estacionamientos son para los buses escolares. Si nosotros fuéramos a sus trabajos, a estorbarles su trabajo, no les gustaría. Nosotros también tenemos que bajar seguros a nuestros niños que son discapacitados. Por eso es que es recíproco esto. Si nosotros no los molestamos a ellos o a las personas que se estacionan en los lugares debidamente marcados por los buses escolares, nosotros queremos justamente eso, que no nos ocupen nuestros lugares”.

Rosa Jara, transportista escolar, relató su experiencia a cargo de estos medios de transporte y cómo se pone en riesgo a los escolares por conductas imprudentes de algunas personas conductoras. “En el caso de los buses escolares en donde la puerta da hacia la calle, los apoderados pasan rápido, no tienen precaución. Los niños son niños, y van a actuar como niños, a nosotros nos faltan manos de repente, entonces tenemos que estar con mucho cuidado en esos colegios para que no los pasen a llevar. Pedimos encarecidamente a los apoderados que disminuyan la velocidad, que estén pendientes, que el niño se puede cruzar, que se les puede caer la mochila. Por favor, la seguridad ante todo con los pequeños”.

En lo que va del año, se ha presentado una denuncia por agresiones físicas y verbales, ocasionadas por un apoderado a una conductora de transporte escolar. Para evitar nuevos casos, la campaña “Viaje Escolar Seguro” también contempla la difusión en colegios y fiscalizaciones para reforzar el cumplimiento de la normativa.