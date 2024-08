Autoridades constatan avances en la implementación de primera planta regional de pellet

Ante proceso de postulaciones al programa de recambio de calefactores empresa asegura producción que supera tres veces demanda regional. Primeras bolsas saldrían a comercialización en las próximas semanas

Coyhaique.- En una visita inspectiva, los seremis de Medio Ambiente, Energía y Vivienda y Urbanismo MINVU, constataron en terreno los avances de la primera planta de pellet de la región de Aysén que ya estaría próxima a la comercialización de sus primeras bolsas.

El Seremi de Energía, Tomás Laibe destacó que la visita inspectiva se realiza en el marco del trabajo colaborativo con las Seremis de Medio Ambiente y MINVU para abordar el problema de la contaminación en la región de Aysén y particularmente en las comunas que están con declaración de zona saturada “Creemos que esta planta va a aportar sustantivamente a ese esfuerzo. Además, viene a introducir una mejora en el proceso de la producción, no depende de subproductos de la industria, como el aserrín en otros lados, sino que viene directo desde el bosque, desde acá de la región de Aysén. Por lo tanto, tiene ciertas ventajas y creemos que también pueden aprovechar sector leñero, que pueden vender y ser proveedores de insumos de biomasa para esta industria”, valoró Laibe, agregando que es una buena oportunidad para la pronta entrada en vigencia de la Ley de Biocombustible que va a implicar elevar los estándares de los productos vinculados a la biomasa.

Por su parte el Seremi de Medio Ambiente, Yol Díaz, relevó la importancia de la pronta activación de la planta y la disponibilidad de stock regional en el marco del programa de recambio de calefactores, que según anunció la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en su visita a Aysén gracias al apoyo del Gobierno Regional, se cuenta con el histórico número de 1.400 recambios para este año “Estamos viendo el proceso de esta planta que nos va a permitir también esa soberanía energética con respecto al abastecimiento de pellet, lo que nos permite también darles confianza a los usuarios actuales del programa de recambio y quienes vengan y postulen, porque efectivamente va a haber un precio también razonable y justo”, recalcó Yoal Díaz.

En la visita guiada por el Gerente General de Ecomás, Felipe Salazar, las autoridades constataron el avance y muy pronta activación de la esperada planta productora “estamos llegando ya a la fase final, estamos llegando ya a una planta que nos tiene bastante contentos en su diseño. Nosotros creemos que ya vamos a tener las primeras bolsas dentro de las próximas semanas, comercializando ya en la ciudad de Coyhaique”, declaró Salazar, destacando que la capacidad productiva de esta planta es tres veces el consumo en la región “lo que sí les puedo asegurar es que no vamos a volver a tener esas crisis terribles que vivimos todos juntos en esta zona. Por lo tanto, el desabastecimiento está en el pasado”. Respecto al precio, el gerente de Ecomás indicó al reducir el costo considerado en flete el precio debería tener un ajuste y reducirse en los próximos meses.

Finalmente la Seremi MINVU, Paulina Ruz, relevó la importancia del trabajo conjunto hacia una mirada estratégica regional “el problema de la contaminación va más allá, no es solamente de Energía, o Medio Ambiente, sino que somos otros organismos como es el MINVU, que también podemos aportar a disminuir la contaminación y con estas iniciativas de cómo quizás en futuros proyectos habitacionales, a través de nuestros distintos programas, se pueden ir incorporando este tipo de calefacción para las familias, pensando además en el ahorro que ello conlleva”, concluyó..