Cuerpo de Bomberos y Sexta Compañía de Chacabuco inician gestiones ante el Municipio para nuevo cuartel

Alcalde Julio Uribe gestionó ante el Serviu el estudio de suelo, donde se pretende construir la nueva infraestructura

Coyhaique.- Desde el Cuerpo de Bomberos de Aysén, a través de su vicesuperintendente, Carlos Godoy, se convocó al Alcalde Julio Uribe y a los directivos de la Sexta Compañía de Puerto Chacabuco, con el fin de dar los primeros pasos para crear el proyecto de nuevo cuartel.

En esta instancia, la máxima autoridad junto con destacar el permanente trabajo con este voluntariado, señaló que ya efectuó las gestiones ante el Serviu para que se lleve a cabo el estudio de suelo, donde se pretende instalar el nuevo recinto bomberil.

“La solicitud a través de la superintendencia de Bomberos, es poder materializar un cuartel acá en Chacabuco y eso es lo que estamos haciendo, poder avanzar en esta materia. Ya solicitamos el estudio de suelo al Serviu, quienes han aceptado esto y avanzar en un diseño, que, vamos a ver si podemos utilizar el mismo de Mañihuales o poder comenzar con un diseño particular para Puerto Chacabuco, en un trabajo que hace la unidad de Secplan de nuestro Municipio”, señaló el Alcalde, Julio Uribe.

El vicesuperintendente y encargado del área de infraestructura del Cuerpo de Bomberos de Aysén, Carlos Godoy, se mostró confiado en que estas primeras gestiones van a dar fruto, en lo que será el futuro cuartel de la Sexta Compañía.

“Hemos iniciado en el día de hoy una conversación con el Municipio, con nuestra primera autoridad comunal, donde nuestro gran planteamiento es, la construcción de un nuevo cuartel para Puerto Chacabuco. Este es el puntapié inicial de la gestión, del trabajo, no es un tema de un día para otro, pero tenemos que iniciar y hacerlo de buena manera, en Puerto Chacabuco, en terreno, viendo las actuales condiciones de este cuartel que ya tiene décadas, que evidentemente tiene su deterioro y que en realidad nunca fue considerado un cuartel, era un galpón, que los mismos voluntarios a puro esfuerzo propio y del Cuerpo de Bomberos han ido mejorando. Entonces, nuestra intención es que, podamos tener de una vez por todas en Puerto Chacabuco un cuartel nuevo, que es lo que se merecen los bomberos y la comunidad”.

Consciente de que este tipo de proyectos tiene cierta demora, la directora de la Sexta Compañía de Bomberos de Chacabuco, Patricia Vargas, valoró que se haya sostenido una reunión con la primera autoridad comunal, a fin de comenzar las gestiones que permitan lograr el objetivo de un nuevo cuartel.

“La idea era juntarnos con el Alcalde, don Julio, para plantear y ver las posibilidades de optar a un cuartel nuevo. Este año se planteó oficialmente, pero ha sido una conversación bien larga la necesidad que tiene hoy en día la Sexta Compañía, por el tema de la infraestructura que tenemos. La idea es ir mejorando y tener un lugar que sea lo más agradable y como para los futuros voluntarios que se puedan unir a la compañía. Además, estamos súper claros de que un proyecto no sale en dos, en tres años, que es un proceso largo, que hay estudios por detrás, hay todo un protocolo y un procedimiento por los fondos que también son altos, pero claramente por algo había que empezar, había que colocar el tema sobre la mesa”.

A la reunión también asistió el profesional de Secplan, Juan Pablo Altamirano, quien entregó toda la información pertinente a los directivos de la Sexta Compañía de Bomberos y ya está trabajando para desarrollar la iniciativa desde el punto de vista técnico.