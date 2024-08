Vacunas contra la influenza ya están disponibles para la población regional

A partir de esta semana y con el fin que más personas cuenten con protección contra el virus durante el resto del invierno y ante eventuales rebrotes primaverales, desde el Ministerio de Salud se instruyó ampliar la vacunación contra la Influenza a toda la población.

Aysén.- Ya están disponibles en la región de Aysén más de 2.500 vacunas contra la influenza, las que están destinadas a toda la población de manera gratuita, ampliando así el número de personas vacunadas, medida que implicará una mayor y mejor protección de toda la comunidad.

Es por eso que ante el aumento de la positividad global de la circulación viral, en un año particularmente marcado por el peak de la Influenza A durante los meses de mayo y junio, y considerando la importancia de tener mayor protección poblacional contra el virus durante el resto del invierno y ante eventuales rebrotes primaverales, que el Ministerio de Salud instruyó la vacunación gratuita de toda la población, ya sea en centros de salud de la red asistencial y de los vacunatorios privados en convenio.

“El Ministerio de Salud ha autorizado liberar la entrega de la vacuna contra la influenza a la población general, no solamente a los grupos de riesgo que estaban priorizados. Hemos recibido en nuestro Depósito de Vacunas una cantidad suficiente para poder cubrir a toda la comunidad que quiera acceder a esta protección”, indicó la Seremi de Salud Aysén, Carmen Monsalve Gómez.

La autoridad sanitaria precisó que en el caso de la región de Aysén, si bien los virus circulantes han disminuido notablemente en relación al año anterior, en lo que va del año 2024 los que más han circulado en la población regional son Influenza A, Rinovirus y Covid19.

En cuanto a los grupos etarios más afectados los menores de 5 años y los adultos de 20 a 64 años. Justamente, una parte importante de este último grupo (personas entre 20 y 60 años) no estaban considerados como grupo objetivo, por lo que esta apertura en la campaña de vacunación permitirá mantener en mejor estado de salud a un importante segmento de la población afectada.

“Aun estamos a tiempo de protegernos, hemos logrado un impacto muy satisfactorio y positivo en el manejo de nuestros usuarios respiratorios, y eso es responsabilidad y tarea de todos. Así que quienes todavía no lo han hecho, están invitados a recibir esta protección gratuita”, agregó la Seremi de Salud Aysén.