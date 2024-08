Se inició la cuenta regresiva para los Juegos Araucanía-Aysén 2024

A tres meses del inicio del mega evento deportivo binacional, se realizó el lanzamiento oficial de la 31° edición que se desarrollará del 10 al 16 de noviembre en Coyhaique y Puerto Aysén, más la colaboración de Punta Arenas.

Aysén.- La ceremonia de lanzamiento de estos Juegos organizados por el Instituto Nacional de Deportes, contó con autoridades argentinas y chilenas que se reunieron en el auditorio del Campo Militar de Coyhaique, instancia en la que se dio a conocer el video promocional de los Juegos y se presentó a “Calafatin”, la mascota oficial.

Entre la autoridades estuvieron presente el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Molares, Vania Cáceres Medina, en representación del Gobierno Regional, el Presidente los Juegos, Carlos Aranda Carrasco, Delegado Presidencial Provincia de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, Julio Uribe Alvarado, Alcalde de Aysén, , Claudio Muñoz, de la Corporación de Deporte de Coyhaique, Carlos Cárcamo, Director Ejecutivo Corporación de Deportes de Aysén, directores regionales del IND, integrantes del Comité de Honor de Los Juegos, concejales, comunidad deportiva y prensa regional.

Fue el Delegado Presidencial, Rodrigo Araya Morales quien encabezó la ceremonia y al respecto señaló “Han venido delegaciones de las siete regiones de Chile y las seis provincias argentinas que van a participar, sosteniendo reuniones desde el día martes; presentamos a Calafatín y esperamos que todo vaya marchando según lo acordado; las inversiones se están realizando en los Centros Deportivos; el aporte del Gobierno Regional ha sido importante y los municipios también han tenido un rol trascendental. Las instituciones están trabajando para que esto ocurra de la mejor manera y esperamos que esto sea un éxito”, indicó.

Respecto a este hito, la Seremi del Deporte, María Eugenia Duran Jara precisó; “Estamos iniciando esta fiesta, una fiesta chilena y Argentina, un día para celebrar el deporte, la amistad y el espíritu de sana competencia que estos juegos y nuestra mascota Calafatín representan. El lema de esta edición, “Queremos que vuelvas”, no es sólo una invitación, sino una promesa porque queremos que cada persona se lleve de Aysén recuerdos imborrables, experiencias enriquecedoras y el deseo de regresar a esta tierra de paisajes impresionantes y gente acogedora.

Asimismo, la Secretaria Regional Ministerial agregó que “En este sentido, me permito la licencia de contarles que yo misma guardo recuerdos invaluables de este hermoso evento, pues tuve el honor de formar parte de la primera selección de voleibol femenino de la región, que participó de los Juegos el año 99 en la Provincia de Río Negro, en esos años aún no se alcanzaba la paridad de género que tenemos hoy. Con esto, lo que quiero expresar es el impacto que pueden tener los Juegos en nuestros jóvenes y por ello es tan importante respetar los tratados entre países, que hoy los juegos formen parte de una política pública en nuestro país habla del compromiso de nuestro Estado con el deporte y por cierto del compromiso de nuestro gobierno del Presidente Gabriel Boric por mantener ese compromiso, a través de nuestro brazo armado que es IND. Así que, la invitación a la comunidad es a abrazar los juegos en el mes de noviembre y a inspirarnos en su espíritu de fraternidad y amistad”

Durante la ceremonia se exhibieron saludos del Ministro Jaime Pizarro del Deporte, Jaime Pizarro Herrera y de los deportistas regionales Noel Muñoz Guenel y Agustina Reyes Navarrete quien precisó “Nado desde los 6 años y he tenido la oportunidad de asistir a torneos internacionales, binacionales, regionales y he representado a la región de Aysén desde los 12 años, también he participado en los Juegos Deportivos Escolares y en los Juegos de la Araucanía, en los que clasifiqué a cuatro de ellos y en dos ocasiones obtuve medallas; el 2022 obtuve, plata y bronce y en el 2023 logres 3 bronces y una plata, no fue fácil, es un trabajo de años junto a mis entrenadores y familiares pero la meta se logró, yo solo pensaba en lograr medallas para mi región y de estos Juegos tengo la mejores recuerdos, de verdad es algo maravilloso, un gran saludo a todos y a los nadadores de nuestra región le envío mucha suerte y éxito”, concluyó la destacada nadadora regional.

Mascota oficial

Quien cautivó al público fue la mascota oficial “Calafatín” idea original del artista Roger Leviñanco, quien con sus pasos de baile demostró su carácter entretenido y curioso, mascota que además ya prepara su agenda en el marco de la promoción de los juegos.

Calafatín es un chucao, un ave endémica de los bosques templados del Centro-Sur y Zona Austral de Chile, conocida por su canto distintivo y su presencia en los bosques de la región, inspirado en la leyenda del calafate. Este pequeño pero valiente pájaro simboliza la hospitalidad, la resiliencia y el espíritu deportivo de la región.

Calafatín disfruta mucho del fruto del calafate, lo que refuerza la leyenda de que quien prueba el calafate siempre regresa a la Patagonia. Invitando a todos a regresar y participar en los Juegos Binacionales de la Araucanía Aysén 2024.