Municipalidad de Aysén puso en valor rol de dirigentes sociales en el crecimiento comunal

La máxima autoridad comunal pidió a los presentes un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas tras accidente aéreo en sector Las Horquetas

Aysén.- Una ceremonia sencilla, pero de gran relevancia llevó a cabo la Ilustre Municipalidad de Aysén, a través de la Dideco y su oficina de Organizaciones Comunitarias, instancia en la que fueron convocadas las y los dirigentes sociales, como forma de reconocer su importante labor en áreas como la salud, educación, vivienda, deporte, social, cultural, entre otras.

La actividad se inició con palabras del alcalde, Julio Uribe, quien solicitó a los presentes un minuto de silencio en memoria y respeto de las personas fallecidas, en el accidente aéreo ocurrido en el sector Las Horquetas. Posteriormente, puso en valor el rol de los dirigentes y su gran aporte al crecimiento comunal.

“Todos nuestros dirigentes preocupados en seguir avanzando con su Municipio, poder trabajar en más desarrollo y eso se consigue a través de la cercanía con los dirigentes. Esto lo hemos hecho desde el primer día como alcalde, esos son los frutos que hemos mostrado hoy día, del desarrollo de nuestra comuna y el avance que hemos tenido junto a nuestros dirigentes”.

Jessica Ferrada, dirigenta de un comité de mejoramiento termino, agradeció la instancia de reunión junto a sus pares propiciada por la Municipalidad de Aysén. “Personalmente me siento muy feliz, muy beneficiada, con esta invitación que hizo la alcaldía y la autoridad presente para poder compartir, poder dialogar y conocernos más con otros dirigentes y hacer que esto engrandezca más la parte social y comunitaria”.

Esquivel Bravo, presidente de Anfa local, también puso en valor el encuentro de dirigentes, rescatando el minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el accidente aéreo, ocurrido el pasado viernes.

“Una gran pena por lo sucedido en nuestra región a raíz del accidente aéreo y obviamente ameritaba el minuto de silencio que hizo la autoridad. Pero también creo que, es súper importante este reconocimiento hacia todos los dirigentes sociales, deportivos, culturales, creo que, el trabajo que se hace al mando de diferentes entidades, es muy relevante para toda nuestra comunidad. Así como lo manifestó el señor alcalde y la señora Rita, el dirigente cumple un rol muy importante en la comunidad”.

En la actividad también hubo dirigentes de organizaciones juveniles, es el caso de, Elisa Jacob, quien se mostró muy grata de asistir a la jornada. “Agradecida de la invitación, que igual es una gran oportunidad, porque no conocía toda la cantidad de dirigentes que hay en la comuna. Así que, aprovechamos de compartir entre todos, ya que, muchas veces la comunidad no sabe lo que hacemos los dirigentes sociales, ya que, algunos pueden estar relacionados con las agrupaciones de discapacidad, adultos mayores o en mi caso, que pertenecemos a actividades relacionadas con los jóvenes”.

La Reina de Aysén y dirigenta de diversas organizaciones, Leda Andrade, destacó la actividad coordinada por el Municipio, donde asegura que lo disfrutó mucho, “si muy lindo todo, porque es bueno acordarse de los dirigentes, porque este es un trabajo muy ingrato, de repente nadie lo reconoce, recibe críticas, pero a quien le gusta, sigue trabajando sin interesar los comentarios y esta actividad organizada por la Municipalidad estuvo todo muy lindo”.

En la oportunidad, el acalde Julio Uribe, resumió algunas de las obras que están en ejecución, proyectos que están próximos a finalizar y otras iniciativas recientemente aprobadas por el pleno del Consejo Regional.