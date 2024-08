En marzo de 2025 se entregan los primeros resultados del Censo

Se realizó la entrega al Presidente de la República, Gabriel Boric del cronograma oficial que dará a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, junto con el balance de la etapa de levantamiento de datos que cerró el 31 de julio pasado. Así el INE dio por iniciada la fase de procesamiento de la información recabada recientemente.

Aysén.- A la reunión con el Jefe de Estado en el Palacio de La Moneda, asistieron el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; el director nacional del INE, Ricardo Vicuña; los representantes del Comité́ Asesor del Censo, Andrés Hernando, David Bravo, Ignacio Irarrázaval, Marcela Cabezas, Máximo Aguilera, Osvaldo Larrañaga y Pamela Jervis; la representante de CELADE, Fabiana Del Popolo; la General de Carabineros, Patricia Vásquez, y la jefa nacional del Censo, Macarena Alvarado.

En la oportunidad, el ministro Grau recordó́ que este censo no solo es el operativo estadístico más grande del país, también lo es en términos logísticos y humanos. “Con mucha satisfacción le hemos podido señalar al Presidente que este proceso ha terminado de buena manera, lo que por supuesto es una muy buena noticia para el país dada la relevancia que tiene para las políticas públicas el tener datos de calidad, y el marco muestral general que implica el Censo para todos los instrumentos estadísticos del país, y también para la buena asignación de diversas políticas públicas sobre todo en materia social”.

Desde la Región de Aysén, donde el operativo estadístico tuvo un completo despliegue territorial, el Seremi de Economía, Felipe Rojas sostuvo que: “Es importante relevar el inmenso trabajo que significó para todo el equipo humano que se desplegó por nuestra región. El Censo en nuestro territorio posee un componente geográfico que representa un gran desafío al momento de llevar adelante un operativo estadístico de esta magnitud, por tanto agradecer la entrega y gran compromiso de todas y todos quienes participaron de este Censo 2024. Y así también, relevar la importancia de estos datos, que como hemos mencionado en otras ocasiones, son de gran relevancia para el desarrollo de más y mejores políticas públicas, como así también para el sector privado, ya que serán datos que posibilitan crear mejores estrategias empresariales y proyectar inversiones que impacten positivamente en nuestras comunidades.”

Los primeros resultados del Censo que se entregarán serán el número de viviendas y personas censadas a nivel nacional, regional y comunal. Estos se entregarán en marzo de 2025. Posteriormente, en junio del mismo año se entregarán los resultados de los principales indicadores, para luego en el segundo semestre dejar disponibles las bases de datos. Y finalmente, en enero de 2026 se informará el número estimado de la población que reside actualmente en el país, junto con las proyecciones para los años siguientes.

Sobre el levantamiento censal, el INE señaló que es necesario esperar al procesamiento de la información para entregar datos precisos, pero adelantó que en el operativo se recorrió́ todo el territorio nacional, logrando visitar y censar alrededor de 7,4 millones de viviendas, y en menos de 2,5% de las viviendas, las personas no pudieron u optaron por no responder el Censo al momento de la consulta.

Ese hito se logró́ gracias a las más de 30.000 personas que colaboraron mensualmente en el operativo, apoyados con más de 1.300 vehículos que permitieron recorrer 168 mil kilómetros, lo que representa haber recorrido el país 39 veces. Finalmente, las autoridades de Economía y del INE agradecieron nuevamente a la ciudadanía que le abrió́ la puerta al Censo y depositaron su confianza en este proceso, permitiendo con ello que podamos contar con información actualizada de la población para el diseño de políticas públicas.