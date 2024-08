En prisión preventiva imputado que agredió e intentó asfixiar a su ex polola

El fiscal Alex Olivero explicó que para este caso se fijó un plazo de investigación de 45 días, a fin de realizar más diligencias.

Aysén.- La Fiscalía de Aysén formalizó hoy una investigación por el delito de femicidio tentado en contra de un imputado de 34 años quien el mes pasado agredió a su ex polola de 47 años en la plaza Las Banderas, frente a un supermercado de la comuna.

Según explicó el fiscal Alex Olivero, “hoy se llevó a efecto la audiencia de formalización contra un imputado por el delito de femicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el 23 de julio del año 2024, en que la víctima se desplazaba por la vía pública y fue alcanzada por su ex pololo, con quien ya había tenido situaciones de violencia intrafamiliar anteriores”.

El sujeto, añadió el fiscal Olivero, “la insultó, la lanzó al suelo, procedió a apretarle su cuello intentando asfixiarla y en definitiva, afortunadamente, no se logró el resultado y la víctima fue a constatar lesiones”.

Sobre este punto, el persecutor penal agregó que la víctima “resultó con lesiones leves y llamó a Carabineros. El imputado estaba con orden de detención pendiente”. Esta diligencia fue efectuada por personal de Carabineros de la Segunda Comisaría.

En este caso, finalizó el fiscal Alex Olivero, “se pidió la cautelar de prisión preventiva. El tribunal así la otorgo y se fijó un plazo de investigación de 45 días para efecto de realizar más diligencias”.