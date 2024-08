Beca Patagonia: Gobierno garantiza cobertura total para estudiantes de la región de Aysén

Una buena noticia para las y los estudiantes de educación superior de la región y sus familias que habían quedado sin asignación de beca Patagonia, entregó en Coyhaique el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante su visita a la Región de Aysén, acompañado de la SEREMI de Educación, Isabel Garrido, y el director regional de JUNAEB Manuel Vivar.

Coyhaique.- Durante el primer semestre, Junaeb asignó cerca de 4.350 becas en educación superior, con una inversión cercana a los 9 mil millones de pesos, dirigidos a apoyar los procesos formativos de alumnas y alumnos que cursen estudios tanto dentro como fuera de la región. Sin embargo, en la Beca Patagonia Aysén, 279 estudiantes (postulantes nuevos a la beca) que, cumplían con todos los requisitos, no obtuvieron el beneficio ya que se asignó el total de cupos, según las prioridades establecidas.

La Beca Patagonia es un aporte de libre disposición para estudiantes que residen en Aysén y que estudian fuera de la región y que contempla, además, asignaciones de alimentación y traslado, lo que implica una asignación total anual del orden de $2.576.000 que se paga en cuotas mensuales.

Al respecto, el Ministro Marcel anunció la solución para suplir este déficit en la beca de mantención regional.

“Este año tuvimos una mayor demanda de la Beca Patagonia que en años anteriores y han quedado 279 estudiantes en situación pendiente y hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación y la Junaeb nacional para que tengamos una reasignación de recursos que permita cubrir y financiar estas becas adicionales y se puedan entregar a los estudiantes para tranquilidad de ellos y sus familias. Esta es una situación que hemos podido resolver presupuestaria y administrativamente y queremos entregar esta buena noticia a quienes estaban esperando una solución a esta demanda insatisfecha”, comentó .

La SEREMI de Educación, Isabel Garrido, en tanto, destacó que este tema se estaba trabajando junto a las familias de estudiantes de educación superior organizados, con Junaeb regional.

“Agradecemos este anuncio del ministro Marcel, que viene a dar cumplimiento a un compromiso adquirido con las familias y esperamos que pueda tranquilizar a las y los estudiantes que aún no cuentan con el beneficio. Como Gobierno seguimos trabajando para ir cerrando brechas en materia de becas y beneficios estudiantiles para que las y los jóvenes cuenten con el apoyo para estudiar una carrera en la educación superior”.

Por su parte, Manuel Vivar, director regional de Junaeb, destacó que ”Estamos contentos con el anuncio que entrega el Ministro, porque nos permite cumplir el compromiso que hemos sostenido en distintas reuniones con las agrupaciones de apoderados para becar a estos 279 estudiantes que, cumpliendo requisitos, no contaban con su beca. Como Junaeb, tenemos que avanzar en nuestros procesos internos y esperamos entre septiembre y noviembre tener becados a la totalidad de estudiantes que cumplen los requisitos. Por otra parte, redoblamos nuestro compromiso institucional para que el próximo año tengamos un mejor ajuste entre la demanda por la Beca Patagonia y la oferta programática que tenemos”.

Cabe destacar que las y los estudiantes al momento de ser becados, reciben su asignación de forma retroactiva y con esto, pasan a ser renovantes en el próximo periodo, asegurando las becas a estudiantes que cumplen requisitos y entregando un apoyo fundamental para que puedan desarrollar sus estudios superiores.