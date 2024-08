Destacan “histórica” adquisición de inmueble para residencia de cuidado para la infancia

La Gobernadora Regional Andrea Macías Palma destacó la aprobación del financiamiento para la adquisición de un inmueble de residencia de cuidado alternativo para la segunda infancia en la región, iniciativa histórica por cuanto no se había abordado la necesidad de un espacio para el cuidado alternativo de infancias vulneradas en el territorio.

Coyhaique.- El proyecto por más de 606 millones de pesos considera la compra de una vivienda y equipamiento con capacidad para 12 niños y niñas que pueda dar cumplimiento efectivo a las labores que dependen del Servicio Especializado de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Según la Gobernadora se trata de un día histórico para la región, no sólo por el monto de la inversión “sino por lo que significa, y es la adquisición de una residencia para poder atender a la segunda infancia,que son niños y niñas entre 7 y 13 años, que por diversas razones de la vida han sido vulnerados en sus derechos y hoy día requieren efectivamente tener un espacio. Esos niños y niñas hoy día no están en las condiciones adecuadas, la región no tiene la oferta necesaria para ellos y por lo tanto los exponemos y el Estado sigue vulnerando finalmente a ellos, impidiéndoles poder profundizar sus capacidades, su potencial. Por lo tanto, es un tremendo hito y yo agradezco la votación unánime del Consejo”.

La iniciativa también fue destacada por la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad, quien aseguró que esta aprobación unánime en la Sala del Consejo Regional de Aysén se logró tras “un camino de harto trabajo, de diálogo, de conversación con los equipos técnicos”.

La seremi del MDS destacó “lo que significa comprar una vivienda para el Servicio de Protección Especializada, lo que significa también el desafío para el servicio, contar con los recursos en suplementación, a contar de qué parte de la vivienda y para, de aquí en adelante, esto es una residencia que llega a la región de Aysén, que se instala por apoyo del Consejo, pero que además de eso va a permitir colaborar a todos nuestros niños que están con vulneración de derechos. Así que es una muy buena noticia, de una forma innovadora, como en la región damos respuesta a una demanda que tenemos en nuestro territorio”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Desarrollo Social del CORE, donde se discutió la iniciativa, Jorge Sepúlveda Haugen, valoró “haber traspasado una línea de poder adquirir un bien más allá de su monto, pero eso tiene mucha implicancia y potencialidades a futuro, que el Consejo Regional va a estar dispuesto siempre a apoyar a la Seremi de Desarrollo Social por su visión y por su persistencia en esto, y sobre todo los desafíos que involucran a trabajar sistémicamente, transversalmente, porque esto no es sólo el tema de la vivienda, la casa, no va a resolver los temas, es un tema que simplemente va a simplificar una crisis actual. Ahora hay que abordar las raíces estructurales, las razones por qué ocurre, trabajar junto con la Gobernadora, junto con la Seremi, junto con todos los actores implicados”.

Con este inmueble los niños y niñas que requieran la residencia habitarán una infraestructura adecuada para vivir diariamente, donde verán cubiertas sus necesidades básicas y proteccionales, contando con un espacio físico armonioso y bien tratante con un equipo profesional y técnico que entrega estabilidad y predictibilidad.

Además, para las familias de origen, extensas o sustitutas que participan en el proceso de acercamiento y revinculación familiar; el contar con una infraestructura les permitirá acceder a intervenciones de mejor calidad y profundidad lo cual posibilitará que un mayor número de niños y niñas, logren desarrollar habilidades individuales y sociales, dado que se encontrarán en un espacio que favorece la relación con redes privadas y públicas.