Diputados de Aysén le piden al Presidente Boric interceder por alto costo de las tarifas eléctricas

Conscientes del alto precio de las tarifas eléctricas en la región y del problema que esto genera para el bolsilla de las familias, los tres diputados de la región, Miguel Ángel Calisto, Marcia Raphael y René Alinco, conversaron con el Presidente Gabriel Boric y le solicitaron que interceda para buscar alguna alternativa que permita disminuir este costo.

Santiago.- Según el diputado Calisto, “frente a la negativa por parte del Ministro de Energía de entregar apoyo a las familias respecto del alza de la tarifa eléctrica, la única alternativa que nos queda es el Presidente. Para que la gente lo sepa, los parlamentarios no tenemos atribución legal para inmiscuirnos en temas de regulación tarifaria, dependemos del gobierno de turno”.

“Por eso es que es tan importante que el Presidente Boric se meta en la discusión y nos ayude a bajar la tarifa eléctrica. El problema es de fondo, la desigualdad territorial. El Gobierno debe entender que tiene que entregar algunos elementos de apoyo y que nos iguale la tarifa a través del acople tarifario, que es lo que estamos pidiendo con el sistema interconectado central, pero eso tiene que ser ahora, no para el otro año”.

“La gente está cansada de esta actitud del Gobierno y no nos quedan más alternativas que el presidente resuelva, de lo contrario la presión ciudadana será muy grande”, indicó.

Por su parte, el diputado René Alinco señaló que “le estamos pidiendo audiencia hace más de una semana al presidente para tratar el alza de la energía eléctrica en Aysén, y la verdad es que no hemos tenido ninguna respuesta. Ahora se comprometió a respondernos en los próximos días. Nuestra preocupación sobre la energía eléctrica es real, la gente ya se está desesperando. Eso le solicitamos los tres diputados, merecemos una atención de parte de la primera autoridad nacional”.

Según Marcia Raphael, “necesitamos que las autoridades nacionales entiendan que el efecto de las alzas en las tarifas eléctricas para la región de Aysén no es la misma que para el resto del país. El proyecto de ley corta de subsidio estatal a los más vulnerables, y sobre todo las medidas “extra” para Aysén, en cuanto a Pymes por ejemplo, no sirven para nada acá”.

Finalmente, la diputada señaló que “de qué subsidio hablamos cuando lo que realmente estamos viviendo en Aysén son enormes alzas y el beneficio del subsidio será marginal. Necesitamos que se den cuenta que lo único que sirve para Aysén y de manera transversal, son las 2 medidas propuestas, Acople Tarifario y equidad tarifaria, ese es el verdadero subsidio para los ayseninos y que más encima no significa desembolso para el Estado”.