Puyuhuapi contará con nueva Posta de Salud Rural: Autoridades y comunidad hacen entrega de terreno para su construcción

En una conmovedora ceremonia autoridades y comunidad hicieron entrega oficial del terreno donde se llevará a cabo la reposición de la Posta de Salud Rural. Este proyecto, largamente esperado, permitirá a esta localidad de la zona norte de la región, contar con un establecimiento asistencial moderno, con los estándares de calidad para brindar atenciones dignas y accesibles para las vecinas y vecinos.

Puyuhuapi.- La ceremonia de entrega del terreno contó con la presencia de autoridades locales y regionales, funcionarias y funcionarios del servicio de salud y miembros de la comunidad, quienes destacaron la importancia de este hito para fortalecer la atención primaria en áreas rurales.

“Es súper importante para nosotros contar con un lugar que cumpla con las características que nos permita tener cierto grado de independencia y CESFAM también, en donde los profesionales que trabajan aquí puedan prestarnos los servicios que nosotros necesitamos con la protección, seguridad y sentirse bien acogido por ellos, así que tenemos un montón de desafíos por delante y probablemente la posta nos va a quedar chica, pero aun así agrademos mucho el contar con algo nuevo”, dijo Marta Ramírez, presidenta del COSOC de la Posta de Puyuhuapi.

La reposición de la nueva posta de salud rural, será ejecutará en el mismo terreno en donde se encuentra ubicado el actual recinto médico de la localidad, infraestructura que tiene una superficie de 334.5m2 y que beneficiará a más de mil personas.

“Agradecer al Consejo Regional presidido por su Gobernadora, gracias a la voluntad pudimos contratar esta importante obra, tuvimos un incremento presupuestario, por eso los agradecimientos. Ahora empieza la ejecución de esta posta y esperamos que a fines del año 2025 esté entregada, después viene el proceso de autorización sanitaria y en paralelo vamos adquiriendo todo el equipamiento e instrumentos necesario para dotar esta posta”, expresó Mauricio Cortés Molina, subdirector administrativo del Servicio de Salud Aysén.

La obra tiene una inversión de $1.122.209.383, monto financiado por el Gobierno Regional de Aysén. “Esto viene a mejorar no solo la infraestructura sino también la calidad de atención que se entrega, en el sentido que hay un programa médico arquitectónico que define cierto box que antes no existían, pero también el equipamiento (…) y relevar también que además de la construcción de la posta se encuentra consideradas dos viviendas para profesionales que vienen a trabajar desde fuera para dar el funcionamiento que corresponde durante las 24 horas y los siete días a la semana”, acotó Andrea Macías Palma, Gobernadora Regional de Aysén.

La posta contará con 02 Box multipropósito, 01 Box gineco – obstétrico, 01 Box procedimientos, 01 Box dental, sala de espera y educación grupal, SOME y archivo, bodega de alimentos (PNAC), botiquín de farmacia, esterilización, área de personal, 02 Vivienda Paramédico, recintos técnicos, tales como: aseo, gases, grupo electrógeno, REAS, bodegas, caldera a gas, estanque agua, leñera vivienda, etc.

“Estamos muy contentos no solo por el trabajo colaborativo, sino lo que significa, esta suma de voluntades lo que se traduce es que estamos cerca de la gente, estamos preocupados de apurar los procesos para que nuestra comunidad tenga un buen servicio de salud, y por lo mismo, creo que es un ejemplo que vamos a seguir y que estamos siguiendo con distintos servicios en la comuna”, comentó Francisco Roncagliolo, alcalde de la comuna de Cisnes.

El terreno fue entregado a la constructora XINTA quienes tendrán un año y tres meses para la ejecución de las obras.