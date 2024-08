Carabineros de Villa O’Higgins junto a Bomberos y la comunidad realizan intensa búsqueda de adulto mayor tras denuncia por presunta desgracia

Se trata de un solitario poblador de 78 años de edad, quien reside en el sector El Resbalón, camino a Río Bravo, un sector de compleja geografía y muy difícil acceso.

Villa O “Higgins.- Tras una denuncia por presunta desgracia, Carabineros de la Subcomisaría de Villa O’Higgins (F) en conjunto con Bomberos y lugareños, desarrolla una ardua búsqueda del ciudadano Vicente Maureira García (78), un solitario poblador del sector El Resbalón, camino a Río Bravo sobre quien se desconoce todo rastro sobre su paradero.

El Jefe de la Subcomisaría Villa O’Higgins (F) Capitán Luis Villagrán Gutiérrez señaló que el pasado 20 de agosto, Carabineros conoció de una denuncia por presunta desgracia, siendo activando un plan de búsqueda en virtud de los antecedentes conocidos hasta el momento.

“Esta persona vive en un lugar apartado, aproximadamente a 60 km de Villa O’Higgins, vive solo, no mantiene contacto con personas y el Municipio lo extrañó porque desde hace un tiempo indeterminado no se vio dentro del poblado, en circunstancias que esta persona tiene por costumbre venir al pueblo todos los meses. Dideco fue al lugar y no encontraron a la persona en el domicilio y por ende personal municipal realizó la denuncia por presunta desgracia”, indicó el Capitán Villagrán.

Hasta el momento, Carabineros junto a Bomberos y la comunidad han desarrollado tareas de búsqueda y rastreo en lugares de posible interés, sin resultados positivos hasta el momento.

“Se continúa en la búsqueda de esta persona, se activó el Cogrid comunal, mantenemos personal de Bomberos, Carabineros y personas voluntarias de Villa O’Higgins que conocen el sector. No tenemos antecedentes sobre el día o la hora en que se pudo haber extraviado este adulto mayor. Él vive solo y no tiene contacto telefónico ni radial con nadie”, indicó.

El ciudadano, según señaló Carabineros, acostumbraba a vestir con ropa típica y la última vez que fue visto, lo hacía en compañía de dos canes, los cuales tampoco han sido divisados en el sector.

Cabe consignar que el ciudadano concurría a un cerro cercano a recolectar madera o a buscar animales. “Caminaba 20, 30 ó 40 km, es una persona activa y conforme al sector jurisdiccional que tenemos, puede estar en cualquier lado. Años atrás cuando el clima estaba malo, dejaba su casa cerrada y volvía en primavera. Recorrer el sector, es complejo, la geografía es agreste, de muy difícil acceso y estamos haciendo las diligencias conforme a lo que ordenó la Fiscalía”, indicó el Capitán Villagrán, quien señaló que los esfuerzos de búsqueda no han cesado para dar con su paradero.