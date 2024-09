Decretan Alerta Sanitaria tras aumento de casos de viruela símica

Si bien no se han registrado personas infectadas en Chile el último año con la nueva variante, la medida responde al crecimiento de casos en África. En Aysén hay vacunas disponibles para su prevención.

Coyhaique.- El Ministerio de Salud decretó Alerta Sanitaria hace unas semanas, luego del aumento de casos notificados de viruela símica o mpox, que a nivel mundial significan unos 16 mil casos reportados y más de 500 fallecidos, hasta el momento restringidos a países de África.

De hecho, desde hace varias décadas que se conoce en el continente africano el virus Monkeypox, causante del mpox, que se transmite originalmente a través de roedores.

Sin embargo, a partir del 2022 se expande al resto del mundo y no asociado a contagios con vectores, sino que a través de transmisión persona a persona, por contacto directo con individuos que portan las lesiones, y en la que destaca la transmisión por medio de contacto sexual como el mecanismo más frecuente, pero no el único. “Este brote duró entre el año 2022 y 2023, luego decayó, pero la enfermedad no ha desaparecido del mundo, en nuestro país, sigue habiendo casos esporádicos”, señaló el Dr. Carlos Mejías, infectólogo del Hospital Coyhaique.

Es así que apareció un nuevo brote “que se comporta de manera más transmisible y más agresiva” y los casos de esta variante han aumentado de forma importante en África y, pero hasta el momento con casos muy aislados fuera de dicho continente. “Potencialmente pudiéramos tener otro brote, como el que tuvimos dos años atrás con un virus que puede ser un poco más agresivo”, acotó Mejías.

Cabe reiterar que el contagio es contacto directo con personas que están con lesiones y en el que la transmisión por vía sexual es muy relevante. No obstante “existe una vacuna disponible por parte del Ministerio, que no es para población general, sino para quienes presenten factores de riesgo”, puntualizó el Dr. Mejías.

Esta vacuna se encuentra disponible actualmente en la Red Asistencial de Aysén y está limitada a personas que cumplen con ciertos requisitos, como inmunosupresión, conductas sexuales de riesgo, o contacto estrecho con una persona sospechosa o confirmada con mpox.