Municipalidad de Aysén declaró “ciudadano ilustre” al deportista Emilio Vera Salinas

La empresa AquaChile entregó un reconocimiento al campeón panamericano, mientras que la Banda Instrumental de Carabineros relevaba el momento con música relacionada al deporte. Además, se exhibió un video con mensajes y saludos de familiares, amigos y quienes han estado en la carrera del joven karateca, trabajo audiovisual preparado por el área de comunicaciones de la Municipalidad.

Puerto Aysén.- Familiares, amigos, compañeros de curso, deportistas, autoridades comunales, la Banda Instrumental de Carabineros, Sub 13 de futbol Aysén, escuelas de Karate, la empresa AquaChile y la comunidad realizaron una cariñosa y cordial recepción a Emilio Vera Salinas, quien retornaba de Brasil, tras un excelente desempeño, logró obtener el oro en el campeonato panamericano de karate Sao Bernardo Do Campo, sumando medallas, pero, además, experiencia y vivencias.

El joven deportista se mostró sorprendido y muy agradecido con el reconocimiento organizado por la Municipalidad de Aysén.

“Muy contento, gracias por la invitación que me hicieron para este reconocimiento. La participación en el torneo fue una presión muy grande, pero lo pude sacar adelante. Y esta sorpresa, increíble, no me lo esperaba. (A otros niños y jóvenes), decirles que, no se pierdan en malo caminos, que sigan sus sueños, porque eso es lo más importante en uno mismo”, señaló Emilio Vera.

El Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe Alvarado, destacó el gran desempeño del joven aysenino, la disciplina y las ganas de salir adelante, lo que ha quedado demostrado en este nuevo triunfo.

Por lo anterior, el edil propuso al Concejo Municipal declarar ciudadano ilustre a Emilio Vera Salinas, presentación que fue aprobada de forma unánime.

“Estamos felices porque ha resultado todo bien, Emilio se merece este reconocimiento y haberlo declarado ciudadano ilustre de nuestra comuna, es uno de los más grandes reconocimientos que puede hacer el Concejo Municipal. Por lo tanto, creo que hemos hecho justicia con este joven que ya nos ha dado tantas satisfacciones y hoy que haya ganado esta medalla panamericana de oro, con competidores de alto nivel, creo que se hace merecedor de este reconocimiento y mucho más”.

Desde que comenzó en la etapa competitiva del karate, siempre tuvo el apoyo de su Dojo Aska Aysén, de su Sensei Marco Coñuecar Lagos y en la parte deportiva siempre con el senpai Marcos Coñuecar Villegas. También este último tiempo estuvo en preparación de acondicionamiento y técnicas con el profesor de educación física Sebastián Rojas, en un tratamiento de una lesión en el tobillo con el Kinesiólogo y también karateca Felipe Arévalos del centro médico integral HOI, quien lo ayudó en su recuperación para que estuviera en óptimas condiciones para el Panamericano. También desde hace ya varios años ha recibido el apoyo y la colaboración del sensei José Toledo y su familia principalmente su mamá y su papá, que son el pilar para que él pueda cumplir sus sueños.