Gobierno refuerza despliegue preventivo para seguridad en fiestas patrias

Coyhaique.- Cerca de 20 servicios con competencias preventivas y fiscalizadoras, más de 500 funcionarios y funcionarias de Carabineros, además de la Policía de Investigaciones (PDI), integran el Plan Integrado de Prevención y Seguridad Septiembre 2024, dispuesto por el Gobierno para la seguridad de las personas durante fiestas patrias.

Así lo informó este jueves el Delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales, quien indicó que el mensaje es “Unidos por un 18 seguro”, con foco en el autocuidado, gestión de riesgos y emergencias, fiscalizaciones y controles, particularmente, en prevención de accidentes de tránsito y delitos violentos y homicidios.

“Estas Fiestas Patrias tienen muchos días disponibles para que las personas se puedan reunir en familia, con amigos, en actividades recreativas, lo que requiere del autocuidado, pensando en la seguridad de las familias y de las personas. Como Gobierno estamos coordinando las actividades correspondientes con las instituciones que tienen que ver con la prevención y la seguridad para garantizar aquello”, recalcó.

El Prefecto de Carabineros, Coronel Fuad Chabán Vilches, indicó que los servicios comenzarán este viernes, con más de 500 carabineros focalizados en prevención de abigeato, Plan Ruta Segura y otros orientados a prevenir la ocurrencia de delitos, así como la pérdida de vidas humanas asociadas a la accidentabilidad o al consumo de alcohol.

“Vamos a estar presentes en todas las localidades y actividades que se desarrollen durante el mes de septiembre. Nuestro llamado es a la prevención en la conducción, las medidas de seguridad en sus desplazamientos tanto a través de las rutas como en zonas urbanas y en los propios hogares”.

Recordó que durante las celebraciones del año 2023 no hubo personas fallecidas en accidentes de tránsito, aunque sí con resultado de lesiones leves, precisando que “nuestro objetivo es que no se registren accidentes con consecuencias tan gravosas o lamentables. Recordamos a la comunidad que Carabineros previene controlando, marcando presencia en distintos lugares focalizados para el desarrollo de controles vehiculares tanto en la ciudad como en toda la región, pudiendo estar donde la comunidad nos necesita”.

El prefecto Patricio Barrios, jefe de la prefectura provincial Coyhaique añadió que “la Policía de Investigaciones, al igual que en todas las oportunidades y sobre todo en estas fiestas, tiene desplegados los diferentes equipos, a través de sus unidades especializadas”. Además, llamó a denunciar eventuales delitos y recomendó estar atentos a posibles estafas. “El llamado es a no entregar datos sensibles, personales, para no ser susceptible de delito informático y puedan así vulnerar, en este caso, sus cuentas bancarias”, finalizó.

En caso de requerir atención, la coordinadora de Seguridad Pública, Camila Covarrubias, recordó que también está disponible el número telefónico “*4242, donde podemos denunciar de manera anónima, confidencial, gratuita y funciona las 24 horas del día. Por otro lado, ponemos a disposición nuestro programa de Apoyo a Víctimas, que va a funcionar en horario extendido, desde las 09:00 horas hasta las dos de la madrugada, para recibir llamados de personas que puedan haber sido víctimas de algún delito, en el número 600 818 1000”.

Consumo responsable

Por su parte, la directora de Senda, Victoria Contreras, destacó la implementación de “la campaña “El Otro Plan”, que es un llamado a planificar, a organizarnos como familia y tomar resguardos que nos permitan celebrar, pero también tomar precauciones. En ese sentido, no normalizar el consumo de sustancias frente a niños, niñas, adolescentes y organizar el conductor designado, de manera de anticiparnos a ciertas situaciones de riesgo”.

En materia alimentaria, la seremi de Salud, Carmen Monsalve, sostuvo que “más de 150 acciones de fiscalización están programadas a lo largo y ancho de todo el territorio regional, particularmente, aquellos locales de elaboración y expendio de alimentos, para resguardar la inocuidad alimentaria. La recomendación es a consumir los alimentos de manera responsable, eligiendo los lugares autorizados por la Seremi de Salud”.

Por su parte, el Servicio de Salud Aysén mantendrá operativos los dispositivos, a través de sus cinco hospitales en la región: Coyhaique, Cisnes, Aysén, Chile Chico y Cochrane, además de los dispositivos de atención primaria como postas, CESFAM y CESCOF, como explicó el director del servicio Juan Pablo Bravo.

Po último, el director del Trabajo, Christian Aros, recordó que los días 18 y 19 de septiembre corresponden a fechas establecidas como feriado irrenunciable para trabajadoras y trabajadores del comercio.