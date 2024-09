Destacan el avance de la ruta X-608, sector cruce Teniente Vidal-Lago Atravesado

Las autoridades y la comunidad coyhaiquina celebran un importante avance en la mejora de la infraestructura vial de una obra que promete transformar la conectividad y calidad de vida de las personas del sector.

Coyhaique.- Con la presencia de la seremi de Obras Públicas, Paloma Jara, la gobernadora de Aysén, Andrea Macías, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, pobladores, pobladoras, vecinas y vecinos del sector Lago Atravesado, este pasado jueves se llevó a cabo la visita inspectiva de la ruta X-608, que constató un avance físico de las obras de un 24%, abarcando un tramo de aproximadamente 10,2 kilómetros en la comuna de Coyhaique, y cuya finalización se prevé para noviembre de 2025.

“Dentro de los ejes fundamentales que tiene el ministerio de OOPP, que ha relevado nuestra ministra Jessica López, está dar conectividad en todo sentido. Efectivamente, generar conectividad, no quizás desde lo más macro, sino en lo más doméstico y en que los vecinos de la ciudad de Coyhaique puedan acceder de forma más cómoda a sus lugares de trabajo, es lo que humaniza las obras del ministerio” subrayó la seremi de Obras Públicas, Paloma Jara, y afirmó que la inversión, que supera los 20 mil millones de pesos, ha comenzado a revitalizar nuestra región, acortando los tiempos de desplazamiento y generando una buena sinergia con los vecinos, destacando también que la obra ha sido recibida positivamente por ellos, lo que demuestra el compromiso del MOP con ser un buen vecino y mejorar la calidad de vida en la región.

La Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías, también destacó la importancia del proyecto. “Es un tremendo hito este avance, una obra muy esperada durante muchos años por la comunidad y que viene a ofrecer, precisamente, una mejor calidad de vida a todos quienes habitan este sector. Pero no solamente eso, sino que permite también que el sector se vuelva, por ejemplo, un polo de desarrollo del turismo rural, donde se requiere precisamente una mejor conectividad para que quienes visitan nuestra región, o para quienes vivimos en ella, puedan hacerlo de la mejor manera”. Además, Andrea Macías, mencionó que es un impacto alto en materia de conectividad y que se dará continuidad a la pavimentación hasta la Laguna Cea, cumpliendo un sueño largamente anhelado por los habitantes de la región.

Oscar Cadagan, vecino del sector de Lago Atravesado, expresó su entusiasmo por el avance de las obras. “Es emocionante para nosotros, los pobladores, que transitamos el día a día por este camino ver que, desde que empezó, cada día hay un tremendo avance y un movimiento enorme de tierra. Los pobladores nos comunicamos todos los días y una situación que habíamos dado por perdida, de la noche a la mañana, se transformó en realidad y aquí está el fruto y está a disposición de toda la región, para que vengan a ver lo hermoso que está quedando”, aseveró reflejando el sentir general de los vecinos.

Durante la visita, el Delegado Presidencial Regional, confirmó que se ha alcanzado un avance de poco más del 20% y destacó la inversión en recursos técnicos y la efectividad de la empresa constructora, que ha trabajado de manera eficiente en el ensanchamiento de la vía, la eliminación de obstáculos y la instalación de alcantarillas. “La misma comunidad nos ha dicho que están gratamente sorprendidos porque la empresa ha funcionado muy bien. Vialidad, con su supervisión, también ha estado presente permanentemente, y en este tiempo se ha avanzado mucho más de lo que se había estipulado. Como autoridades estamos muy satisfechos con lo que la empresa está haciendo y vemos que, finalmente, todo esto es para construir una vía que de una seguridad a los pobladores y personas que transitan por este sector”, expresó Rodrigo Araya.

María Isabel Cifuentes, habitante del sector, compartió su alegría por el progreso. “Es un sueño hecho realidad para todos nosotros” afirmó, reflejando el entusiasmo general por el ensanchamiento y pavimentación de la infraestructura vial.

Descripción del proyecto

El principal objetivo del proyecto es elevar la calidad de vida de los habitantes de los sectores afectados, al reducir los tiempos de viaje y aumentar la seguridad en la ruta. Al mejorar el acceso a la ciudad, se facilitará un tránsito más ágil y seguro, beneficiando tanto a los residentes locales como a los visitantes. Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura vial y promover un entorno más eficiente y seguro para todos los usuarios.

El proyecto de mejoramiento de la Ruta X-608 abarca el tramo que comienza en la intersección con la Ruta X-600, cerca del Aeródromo Teniente Vidal, y se extiende hasta el kilómetro 10,2 de la Ruta X-608. Entre las principales mejoras contempladas se incluyen:

• Pavimentación de la Ruta: La actual superficie de ripio, que presenta un alto nivel de deterioro, será reemplazada por pavimento de calidad.

• Mejoramiento del Alineamiento Geométrico: Se actualizará el trazado de la ruta para cumplir con los estándares de seguridad y facilitar un tránsito más fluido.

• Obras de Saneamiento: Se implementarán mejoras en el drenaje y la infraestructura para manejar adecuadamente las aguas pluviales y otros desechos.

• Señalización y Seguridad Vial: Se instalarán señales viales y se mejorará la iluminación para asegurar una mayor visibilidad y seguridad.

• Expropiaciones: Se realizarán las expropiaciones necesarias para permitir la ampliación y mejora de la vía.

El nuevo estándar de la ruta permitirá una velocidad de 70 km/h en la mayor parte del trayecto, con una restricción a 50 km/h en el sector urbano. El presupuesto total asignado para este proyecto es de $21.311.878.643 (veintiún mil trescientos once millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres pesos), IVA incluido. A la fecha, el avance físico de la obra se encuentra en un 24,1%, mientras que el avance financiero es del 22,31%. Estos datos reflejan un progreso sólido en la ejecución del proyecto, con un notable impacto en la mejora de la infraestructura vial en la región.