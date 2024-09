Confirman ampliación de recorrido de colectivos línea n°3 de Puerto Aysén

Mediante esta medida se atenderá a sectores residenciales que actualmente no cuentan con recorridos de transporte público, tales como Villa España, Villa Chiloé, población Jorge Ibar, Villa Aysén y Villa Amuyén.

Puerto Aysén.- En una reunión ampliada el seremiTT Hans Zimmermann dio a conocer una esperada noticia para vecinas y vecinos de la Villa España, Villa Chiloé, Villa Aysén y Población Jorge lbar y Villa Amuyén, sectores que hasta la fecha no contaban con un servicio de transporte público. La carencia de estos servicios, ha afectado negativamente a los residentes de esta extensa y populosa área de Puerto Aysén, en donde muchos de ellos han debido incurrir en mayores gastos de movilización o incluso trasladarse a pie, a pesar de la lluvia y el frío, condiciones climáticas características de la ciudad.

El seremi acotó que, si bien la normativa permite que las líneas de taxis colectivos definan en forma autónoma sus recorridos, sin intervención del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; gracias a una serie de conversaciones sostenidas desde el año pasado y la voluntad de los transportistas, se pudo llegar a un acuerdo y formalizar un trazado con mayor cobertura, tan solicitado por la comunidad.

“Hemos podido dar cuenta de las gestiones que hemos realizado como Ministerio de Transportes en la región, junto con el gremio de taxis colectivos, donde hemos alcanzado un acuerdo para ampliar los recorridos. Esto es una demanda histórica del sector y hoy día nos encontramos en un pie de acuerdo con la línea N° 3 de taxis colectivos, lo que va a beneficiar a muchos vecinos y vecinas que viven en este sector y que tienen profundas necesidades de movilidad hacia el resto de la ciudad de Puerto Aysén”, declaró Zimmermann.

Desde la comunidad del sector, la dirigenta social Adriana Lira se refirió a las dificultades vividas por sus vecinas y vecinos, situación que se complejizó con la implementación de la nueva Villa Amuyén, y sus 204 nuevas viviendas. “Es un gran aliciente lo que nos informa el seremi, porque nos está dando la instancia de que prontamente podamos tener un recorrido más fluido en nuestro sector. Además que también lo que se está viendo es que la población en Aysén está creciendo demasiado y también tiene que estar incluido lo que es la locomoción, porque si no va a seguir existiendo el problema de que en algunos sectores no va a haber cómo movilizarse.”, expresó la vecina.

A partir de este acuerdo, la línea N°3 debe realizar el cambio en las tarjetas de recorrido de cada vehículo, por lo que se espera que la ampliación del trazado se haga efectiva previo a las Fiestas Patrias.