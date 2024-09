Pesquera Friosur de Aysén invierte $12.000 millones en nuevo pesquero de altamar y en ampliación de planta de Puerto Chacabuco

José Luis del Río, presidente de Friosur, destacó que “aún en tiempos de incertidumbre, queremos seguir invirtiendo en Aysén”.

Puerto Chacabuco.- Pesquera Friosur, fundada en 1985 y donde sus trabajadores participan en el 20% de la propiedad a través de una cooperativa, anunció inversiones por $ 12.000 millones en el nuevo barco pesquero de altamar Friosur XI de 56 metros de eslora y en la ampliación de la planta de Puerto Chacabuco.

En la ceremonia de incorporación del barco Friosur XI, José Luis del Río, presidente de la Compañía, dijo que “estas inversiones son una muestra real del compromiso de Friosur, de sus accionistas, de sus trabajadores, de su cooperativa, por seguir aportando al desarrollo sustentable de Aysén, cuidando su gente y sus recursos marinos. Somos uno de los principales generadores de actividad y empleo privado en esta querida, lejana y aislada región. Por lo mismo, aún en tiempos de incertidumbre, queremos seguir invirtiendo en Aysén”.

Del Río agregó que “Friosur tiene una clara vocación histórica por la preservación de los recursos marinos de las aguas australes, con técnicas selectivas y tecnologías de última generación que evitan tocar o dañar los fondos marinos. Estas inversiones son estratégicas para mejorar los procesos productivos, asegurar la competitividad, los más altos estándares de calidad y el desarrollo productivo de Aysén”.

A la ceremonia realizada en Puerto Chacabuco asistieron destacados líderes de la industria pesquera, parlamentarios y autoridades regionales, entre los que se encontraban el senador David Sandoval, los diputados Marcia Raphael y Miguel Ángel Calisto, la Gobernadora Regional Andrea Macías y el Delegado Presidencial Rodrigo Araya.

Autoridades y trabajadores apoyan inversión y advierten por nueva ley de pesca

El senador David Sandoval destacó que “Aysén lleva décadas con bajo crecimiento y eso nos está condenando. No podemos depender solo de la inversión pública, que es relevante pero no genera los empleos de calidad que necesitamos en la región”.

La diputada Marcia Raphael agregó que “es fundamental que tengamos industrias que apuesten por nuestra región, especialmente en un contexto donde los índices de crecimiento son negativos y prevalece la preocupación por la pasividad económica”.

La Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías, dijo que “no se puede hacer una ley de pesca que no mire las características que tiene cada uno de los territorios. Sabemos que una mala ley o una ley con una articulación que no sea la adecuada pone en riesgo, finalmente, la sostenibilidad de este trabajo en la Región de Aysén”

Rubén Leal, director de Friosur y representante de la cooperativa de trabajadores, afirmó que “la cooperativa está aportando recursos a estas inversiones porque estamos comprometidos con el futuro de la pesca en esta prístina y lejana Aysén, que es una pesca donde los pescadores y los ayseninos estamos unidos”.

Respecto de la ley de pesca, Leal dijo que “estamos confiados en que el gobierno y los parlamentarios van a reconocer y respetar los acuerdos y consensos pesqueros que tenemos en Aysén. Vivimos en una zona lejana y aislada, donde no estamos disponibles para experimentos de la zona central. Necesitamos estabilidad y reglas claras para poder seguir haciendo pesca sostenible, la misma que venimos haciendo con buenos resultados desde hace casi 40 años”.

Mariano Villa, presidente de la Cooperativa de Trabajadores de Friosur y dirigente sindical, afirmó que “no estamos de acuerdo con un proyecto de ley que elimine los derechos de pesca en Aysén. Apoyamos cuotas plenamente transferibles como la mejor forma de fomentar la competencia. Los recursos de nuestra región deben ser gestionados por empresas y talento regional, no por productores extranjeros. Vamos a seguir defendiendo nuestro trabajo, nuestra inversión y nuestra vida en Aysén”.

Nuevas inversiones y Reporte de Sostenibilidad

El gerente general de la pesquera, Pablo Sufán, dijo que “la instalación de un túnel de congelación continuo para productos de mayor valor agregado en la planta de Puerto Chacabuco reforzará la venta de nuestros productos congelados, desde la Patagonia de Aysén en el mercado chileno, y aumentará nuestro potencial exportador de productos sustentables desde esta región”.

En la ceremonia, también se publicó el Reporte de Sostenibilidad de Friosur. Al respecto, la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías, dijo que “Friosur ha sido un pilar fundamental en el desarrollo económico de Aysén. La llegada del Friosur XI y la presentación de este Reporte de Sostenibilidad confirman el liderazgo de la empresa en la pesca responsable y en la creación de valor para la comunidad”.

La actividad concluyó con la firma de un convenio de colaboración con el CFT Estatal de Aysén, un paso que subraya la importancia de la educación técnica en el desarrollo regional. Este acuerdo busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales, preparando a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del futuro.