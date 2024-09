Aguinaldo de Fiestas Patrias : Más de 13 mil 750 pensionadas y pensionados beneficiados en Aysén

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que el monto del Aguinaldo este año es de $24.261 por persona pensionada. El beneficio se pagará en forma automática con la pensión, antes del 18 de septiembre.

Aysén.- El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que, a partir de este lunes 2 de septiembre, más de 2 millones 900 mil pensionadas y pensionados de todo el país comenzaron a recibir el tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias que entrega el Estado durante este mes.

El monto del aguinaldo este año es de $24.261 por pensionado. En el caso de algunas personas que tienen cargas familiares, este monto se incrementa en $12.446 por cada carga acreditada al 31 de agosto.

El anuncio lo realizó el seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro. “Es importante recalcar que este aguinaldo se paga de forma automática como complemento a la pensión, ya sea por depósito o a través de pago presencial, según sea el caso. No es necesario hacer ninguna solicitud adicional, sino que se suma a su pensión de septiembre. Sabemos que los ingresos con los cuales viven los adultos mayores de la región, no son buenos, y este aguinaldo para las Fiestas Patrias, es un apoyo, no busca resolver el problema estructural, como mencionó la Ministra Jeannette Jara. Por eso seguimos impulsando como Gobierno por una reforma a las pensiones y llegar a acuerdos”.

Por su parte, la jefatura de la sucursal IPS Coyhaique, Daniela Catalán Celis, señaló que “para la entrega de este Aguinaldo, el IPS se ocupa de que todas las fechas de pago estén programadas antes de las Fiestas Patrias, para que así todas las personas cuenten con su beneficio. El pago es automático y viene junto con la pensión mensual, sin necesidad de ningún trámite”.

¿Quiénes lo reciben?

El Aguinaldo de Fiestas Patrias se paga a quienes, al 31 de agosto de 2024, sean pensionados y pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidas las personas con PGU; de Dipreca y Capredena; del Instituto de Seguridad Laboral; y de las mutualidades de empleadores de la Ley 16.744, que regula el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. También se paga a personas beneficiarias del Sistema de AFP, sólo si estas personas reciben, además, el beneficio de Pensión Garantizada Universal (PGU), Aporte Previsional Solidario (APS) o Garantía Estatal.

Además, el beneficio les corresponde a las personas que reciben Subsidio por Discapacidad Mental, Física o Sensorial Severa.

Llamado al autocuidado

Es importante enfatizar que este beneficio se paga directamente, según la forma de pago que ya tienen las personas, sin necesidad de trámites o solicitudes. Por ello, es necesario tener precaución ante eventuales intentos de fraudes desde sitios web no oficiales u otras formas de contacto que inviten, en forma engañosa, a postular al beneficio o a entregar claves bancarias.

Por ello, se enfatiza que, quienes tienen derecho, reciben este beneficio sin necesidad de hacer ninguna postulación.

Para información general sobre las características del beneficio, se puede consultar en www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl, llamar al Call Center 600 440 0040, o contactar a través de las redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram.