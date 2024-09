Equipo de NANEAS del Hospital Regional Coyhaique inicia atenciones de policlínico

El equipo de está compuesto por enfermero, pediatras, nutricionista, fonoaudióloga y neuróloga infantil.

Coyhaique.- Un importante avance en la atención pediátrica se dio en el Hospital Regional Coyhaique luego de que iniciara funciones el Policlínico para Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales de Atención en Salud (NANEAS), usuarios que presentan distintos problemas que impactan, en el día a día, su calidad de vida.

El inicio de atenciones del Policlínico, que está conformado, inicialmente, por pediatras, neuróloga infantil, fonoaudióloga, nutricionista y enfermero coordinador fue muy bien valorado por Vanesa Carrasco, mamá de Alejo, su primer paciente “la verdad que estoy muy contenta, la atención fue excelente desde el enfermero que me llamó, me tomó la atención, el horario, ya no tenía que venir o dejar a mi hijo al cuidado para venir a sacar turnos. Entonces, eso nos facilita, como cuidadora, muchísimo. Una queda más tranquila, por los pasos a seguir, qué exámenes tiene que hacerse, qué controles, qué medicamentos. El tema de las recetas de los medicamentos igual fue muy importante para mí, porque Alejo se estaba quedando en las últimas, y tenía turno recién hasta el 25 de septiembre. Entonces, ya con esto, ya me dieron las recetas exactas de los meses y la verdad que muy contenta”.

Constanza Quijada, pediatra del Policlínico relevó la importancia de este cambio en el modelo de atención a los usuarios NANEAS, ante lo que señaló que “ya estaban siendo vistos en el Policlínico de Pediatría o en el de Neuropediatría, sólo que no existía un conjunto ni tampoco se estaban dando los tiempos ni las formas adecuadas que los niños se merecen la poco que se estaba dando y los tiempos ni las formas adecuadas que los niños merecen. Ese es el fin, darle atención mucho más adecuada, no en 20 minutos, no en media hora, sino que hace toda la evaluación en el mismo momento. Por ejemplo, la primera evaluación que tuvimos ahora pudimos hacer evaluaciones de neuropediatría, de pediatría, de nutricionista, entonces avanzamos en muchas cosas que así los mismos familiares se ahorran venir más veces al Hospital, que ese es el fin, dar una mejor calidad de atención a los niños”.

Por su parte, Ingrid Gutiérrez, neuróloga infantil que también fue parte de la primera atención del Policlínico, destacó el inicio y el alto impacto para las niñas, niños y adolescentes “que necesitan un poco más de lo que le da solamente una especialista en la atención. Estos niños van a ser evaluados en forma integral tanto por pediatría, neurología, enfermería y nutricionista para poder dar soluciones en salud a las familias que lo necesitan. La gran mayoría de los pacientes neurológicos con enfermedades que son un poco más graves pueden necesitar este tipo de atenciones, en especial pacientes con parálisis cerebral, epilepsia refractaria, etcétera”.

En tanto, Gonzalo Roa, enfermero coordinador indicó que esta orientación técnica ministerial está enfocada a pacientes desde su nacimiento hasta los 19 años y del crecimiento que buscan para llegar a atender a más usuarios y de distintas complejidades que lleguen desde atención primaria “nuestro foco es atender, principalmente, a los NANEAS de alta complejidad e ir agregando paulatinamente a los de mediana complejidad”.

Daniel Jara, director (s) del Hospital Regional Coyhaique destacó lo que significa resguardar el derecho a la calidad de la atención, y en el crecimiento del Policlínico enfocado a la instauración de estándares en accesibilidad, adaptabilidad y adecuación para entregar atenciones dignas e integrales de parte de los especialistas con una mirada de equidad e inclusión, beneficiando directamente a sus usuarios y familias “hoy en día NANEAS es un equipo no menor que va creciendo y que esperamos que siga creciendo, que está conformado por médico, enfermero, fonoaudiólogo y nutricionista. Esperamos que se incorporen las áreas de atención odontológica ahora que en algunas formas se estaban realizando, pero ahora ya dentro de un programa establecido, y en última instancia ya se nos está solicitando para poder ir terminando de conformar el equipo, la incorporación de un terapeuta ocupacional y psicólogo”.