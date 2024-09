Gobierno despliega Fonda Preventiva e Inclusiva “Unidos por un 18 Seguro”

En la región de Aysén habrá 47 eventos organizados al alero de fiestas patrias, en los que se espera una alta afluencia de público.

Coyhaique.- “Chile celebra un año más de su proceso de independencia y lo hace con cariño, alegría y responsabilidad”, destacó el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, en la inauguración de la Fonda Preventiva e Inclusiva “Unidos por un 18 seguro”, desarrollada este viernes en la Plaza de Coyhaique.

El evento reunió a más de 20 servicios públicos, entre ellos, las Seremi de Salud, Transportes y Telecomunicaciones, Trabajo y Previsión Social, Agricultura, Desarrollo Social y Familia; Servicio de Impuestos Internos, Senda, Seguridad Pública, SAG, Senapred, Sernameg, Senadis; Carabineros, PDI y Mutual de Seguridad, entregando información de utilidad con motivo de fiestas patrias, además de la Agrupación de Emprendedores Esfuerzo Patagón.

“Nosotros estamos ocupados trabajando, hemos coordinado los servicios, los servicios han dispuesto de su recurso humano, físicos, tecnológicos también para estar durante todos estos días trabajando en la comunidad, desplegados en toda la región y las comunas en nuestro territorio y para justamente brindar seguridad. Habrá 47 eventos catastrados y autorizados en la región, por lo tanto, hacemos un llamado, insisto, a la comunidad a tomar todas las medidas de autocuidado”, recalcó Rodrigo Araya.

Por su parte, el seremi Hans Zimmerman dijo que “el llamado desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es a la prevención, al autocuidado. El mensaje es claro, el consumo de alcohol y la conducción son actividades incompatibles. Por eso hace más de un mes que la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito ha programado un cronograma de fiscalización con Carabineros. Tendremos distintos puntos de fiscalización en las rutas y caminos de la región. El llamado también es a quienes se desplazan fuera de la ciudad, a programar el viaje, a planificar si van a transportar a menores de 12 años que lo hagan con el uso del dispositivo de retención infantil”.

La seremi Carmen Monsalve llamó a “consumir alimentos solo en lugares autorizados. Ya llevamos 115 fiscalizaciones en torno a este período festivo, con nueve sumarios sanitarios, de momento sin decomisos y los incumplimientos concentrados en la manufactura de alimentos. Vamos a estar desplegados durante las fiestas costumbristas de la región, en fondas también fiscalizando el cumplimiento del Reglamento Sanitario de los Alimentos”.

El Seremi de Agricultura, Eugenio Ruiz, reafirmó el mensaje, señalando que “a través del SAG estamos aumentando la fiscalización a nivel regional. Invitamos a toda la comunidad a consumir productos que vengan de lugares conocidos y autorizados. Por otro lado, prevenir todo lo que pueda generar incendios”.

Mensajes Preventivos:

• Si vas a beber alcohol, organízate con tu familia y amigos/as para que tu traslado en vehículo sea seguro. Prioriza el transporte público o la caminata, para acudir a los lugares de encuentro.

• Si ingieres alcohol durante estas fiestas, planifica tu regreso a casa previamente y asegúrate que te lleve una persona que no haya bebido y esté en óptimas condiciones para conducir.

• Si sales de la ciudad en vehículo, ten precaución y adapta tu velocidad a las condiciones climáticas, de la vía y del entorno. Estas Fiestas Patrias respeta siempre la velocidad máxima permitida.

• Si vas caminando a tu punto de encuentro, hazlo responsablemente. Respeta el semáforo y utiliza siempre cruces habilitados. En las carreteras usa las pasarelas y nunca pases por debajo de ellas.

• Si viajas en bus interurbano o en un vehículo particular durante estas fiestas, recuerda que todos los ocupantes deben utilizar cinturón de seguridad en todos los asientos. Su uso puede salvar tu vida en caso de sufrir un siniestro de tránsito.

• Si viajas con menores de 12 años, deben trasladarse en el asiento trasero del vehículo con un sistema de sujeción adecuado a su edad, estatura y peso.

• Si sales de la ciudad en vehículo, ten en cuenta que cualquier elemento suelto en su interior puede transformarse en un proyectil. No bloquees la vista trasera y ubica bultos en el maletero.

• Si tienes planificado celebrar y beber alcohol, procura que, si tu regreso es caminando, sea acompañado de alguien que esté lúcido para la seguridad de ambos.

• Infórmate sobre las condiciones de la ruta y organiza tu viaje con tiempo para que no se complique tu conducción en el vehículo. ¡Planifica tu viaje!

• Si estás atrapado en un taco, mantén una distancia prudente con el vehículo que te antecede para no acelerar y frenar constantemente.

• Si viajas en bus interurbano, es tu derecho exigir el panel digital visible y habilitado. Si el bus sobrepasa los 100 km/h puedes exigir al conductor que disminuya la velocidad.

• Conduce solo si has descansado bien, planifica tu viaje y no salgas apurado. Recuerda que el cansancio o la fatiga pueden ser mortales.

• Si viajas en motocicleta no olvides utilizar una vestimenta adecuada. La ropa debe servir como protección frente a lesiones y no solo para condiciones meteorológicas.

• Si vas a conducir, no consumas alcohol ni otras drogas. Las consecuencias en el tránsito pueden ser fatales