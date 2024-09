La Red Asistencial de Aysén está preparada para el feriado de Fiestas Patrias

Todos los establecimientos se encuentran activos para enfrentar los días festivos, incluyendo los hospitales y el SAPU del CESFAM Dr. Alejandro Gutiérrez.

Coyhaique.- Será casi una semana de celebraciones patrias, por lo que la Red Asistencial se encuentra preparada para enfrentar la mayor demanda de estos días que recuerdan los inicios de la República.

En ese sentido desde el Servicio de Salud Aysén (SSA) y la delegación presidencial hicieron un llamado al buen uso de los dispositivos de urgencia. “Recuerden que tendrán prioridad las emergencias vitales, por lo tanto, esas son las que demandan más atención y más urgencia en la atención. Si tiene otra problemática de salud tenemos alternativas como Salud Responde, que es el teléfono 600 360 7777. En la medida que tengamos un buen uso de la red asistencial, de los establecimientos van a tener una atención oportuna y eficaz”, señaló el delegado presidencial, Dr. Rodrigo Araya.

En Salud Responde se puede acceder a profesionales de la salud los 365 días del año y las 24 horas del día. “La Red Asistencial en toda la región se encuentra preparada para enfrentar este largo periodo de festividades que vamos a tener, tanto en los servicios de urgencia, en los hospitales, como los servicios de urgencia dependientes, por ejemplo, el SAPU que atiende en el consultorio Alejandro Gutiérrez en horario habitual de 17:00 y las 24:00 y los fines de semana de 12:00 a 24:00 horas. Lo mismo los servicios de urgencia en postas de salud rurales y toda la red está trabajando y preparada para este gran evento que tenemos como país en que celebramos nuestra chilenidad”, señaló por su parte el Sub Director de Gestión Asistencial del SSA, Dr. Rodrigo Verdugo.

A su vez invitó a compartir con tranquilidad y adoptar las medidas para tener unas Fiestas Patrias sin inconvenientes de ningún tipo, “sobre todo protegerse, autocuidado, la principal recomendación es a quienes van a conducir que no deben consumir alcohol”.

También Lidia Pichulman, enfermera jefe unidad de emergencia adultos del Hospital Regional Coyhaique, se refirió al tema. “Evitar el consumo de alimentos en lugares no establecidos o que no tengan autorización por Seremi, por intoxicaciones alimentarias que es uno de los grandes temas en los servicios de urgencia en fiestas como esta, además si va a beber no maneje, si consume drogas menos, así se cuida usted y sus seres queridos. También les quiero contar que uno de los grandes motivos de consulta en estas fechas son aquellos pacientes con patologías de base, crónicos por el consumo excesivo de bebidas o comidas se descompensan y terminan en nuestras unidades”, acotó.

Finalmente hizo un llamado a tratar las dolencias menores en dispositivos de atención primaria y evitar la congestión de los servicios de urgencia del principal establecimiento asistencial de la región.