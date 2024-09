Carabineros de Chile Chico detuvo a sujeto por abigeato

Tras fiscalización, el personal policial detectó a un conductor que transportaba en el pick up de una camioneta -al interior de un saco- más de 140 kilos de carne, cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Chile Chico.- Tras el desarrollo de fiscalizaciones en el contexto de los servicios de fiestas patrias, Carabineros de la 3ra Comisaría de Chile Chico (F) detuvo a sujeto por el delito de abigeato, luego de ser sorprendido transportando más de 140 kg de carne.

Según indicó el Comisario de esta Unidad, Capitán Cristian Zurita Morgado, en horas de la tarde del domingo mientras el personal efectuaba fiscalizaciones preventivas, controló una camioneta cuyo conductor transportaba en el pick up del móvil -al interior de un saco- un vacuno faenado.

“Esta persona de nacionalidad chilena, adulta, fue sorprendida transportando más de 140 kilos de carne sin poder acreditar su procedencia, por lo que se dio cuenta al Ministerio Público, además de participar en el procedimiento la Autoridad Sanitaria de Chile Chico”, expresó el Comisario de Carabineros de esta Unidad.

Asimismo, Carabineros reafirmó su compromiso con mantener los niveles de seguridad y vigilancia con la finalidad de prevenir la ocurrencia de este delito que tanto daño y perjuicio genera en los pequeños ganaderos.

“Como Institución seguiremos trabajando durante estas fiestas patrias para entregar más y mejor seguridad a nuestra comunidad”, añadió el Capitán Zurita.

Medidas de prevención

Carabineros reiteró a los crianceros adoptar los resguardos orientados a prevenir la ocurrencia de este tipo de delitos.

Mantener cercos perimetrales en buen estado, contar con un inventario del ganado (según cantidad, especie y sexo), prestar atención a crías u hembras que estén por parir, controlar el acceso de personas y vehículos ajenos al lugar donde se encuentren los animales.

Asimismo, es fundamental mantener la documentación al día, permitiendo acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de los animales, siendo igualmente importante designar a alguien de confianza para cuidar el rebaño e informe sobre el movimiento y ubicación del ganado.

En caso de efectuar el transporte de animales, es necesario hacerlo con la documentación respectiva consistente en el formulario de movimiento animal, sujeto a control por parte de la autoridad.

Riesgos para la salud

Al momento de adquirir productos cárnicos, esto se debe realizar siempre en el comercio formal o regulado que cuenta con la certificación sanitaria, y nunca aquella de origen desconocido o en mataderos clandestinos, previendo de esta manera exponer a la familia a zoonosis o enfermedades transmitidas desde los animales al ser humano por agentes como protozoos, parásitos o virus.

Entre estas destacan la brucella, toxoplasmosis, cisticercosis (tenias) que se pueden llegar a alojar en el cerebro general la neurocisticercosis. De igual forma está también la brucelosis que puede afectar a quienes cometen el delito de abigeato al estar en contacto con fluidos de sangre, orina, fecas o placenta.

Destacan igualmente las enfermedades causadas por bacterias, entre estas, la salmonelosis, listeriosis, klebsiella y escherichia coli, pudiendo posibilitar el ingreso de otro tipo de bacteria que puede producir el Síndrome Hemolítico Urémico (shu) que ocasiona insuficiencia renal crónica en seres humanos.