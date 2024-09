Con reconocimiento a jinete Jorge Cárdenas finalizó Primer Festival de Jineteadas de Puerto Aysén

La lluvia no fue impedimento para que la comunidad aysenina, de otros puntos de la región y de la Patagonia Argentina, lleguen hasta el Parque Municipal para ser parte de este evento organizado por la Agrupación “Abriendo Tranqueras a la Tradición Gaucha” y que contó con apoyo de la Municipalidad de Aysén

Puerto Aysén.- Tras la aprobación de los recursos en el Consejo Regional, se llevó a cabo todo el proceso administrativo, que incluyó la licitación pública para el desarrollo del “Primer Festival de Jineteadas de Puerto Aysén”, iniciativa que nace y se comienza a gestar en una reunión entre la Agrupación “Abriendo Tranqueras a la Tradición Gaucha”, el alcalde Julio Uribe y el equipo técnico de la Municipalidad de Aysén.

De esta forma, se trabajó la cancha de jineteadas en el Parque Municipal y durante dos días la comunidad y visitantes, incluso de la Patagonia Argentina, disfrutaron de las mejores montas, protagonizadas por personas con experiencia y otros jóvenes que fueron parte en las categorías “Grupa Surera” y “Basto con Encimera”.

“Contento, nunca pensé que iba a ganar, porque venía de Chile Chico y alcancé a llegar y salió todo bien. El año pasado comencé en esto de las jineteadas, tengo 18 años recién. Le dedico este logro a mi familia y a mi polola”, señaló brevemente, Matías Navarrete, ganador de basto con encimera.

Desde la Agrupación “Abriendo Tranqueras a la Tradición Gaucha”, uno de sus dirigentes, Luis Pérez Hernández, evaluó positivamente el desarrollo de la actividad y agradeció el apoyo de las autoridades.

“A pesar del frio y la lluvia tuvimos un buen marco de público y eso se agradece a toda la gente de Puerto Aysén y yo creo que mucha gente agradece a la agrupación que tuvo la deferencia de hacer en su propia comuna este evento de jineteadas, estamos súper agradecidos y lo evaluamos muy bien nosotros como agrupación. Agradecemos a nuestro Alcalde, a la productora Cixmo Pro, ellos ganaron la licitación pública para hacer este evento, estamos eternamente agradecidos y trabajamos en conjunto a don Gustavo, también, agradecemos a la Gobernadora, ella nos acogió muy bien y se pudieron conseguir los recursos. Muy agradecidos con todas las autoridades en realidad, los Concejales, quienes siempre estuvieron de acuerdo con que esta actividad se pudiera hacer”.

Buen balance de la autoridad y Reconocimiento a Jorge Cárdenas

En tanto, el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe Alvarado, destacó la realización de esta actividad, donde gracias a Dios no hubo accidentes. Además, puso en valor otro hecho relevante que se desarrolló en este evento y que fue el reconocimiento como “Hijo Ilustre de Aysén”, al jinete Jorge Cárdenas, quien ya está retirado pero que dio grandes triunfos a nivel regional, nacional e internacional, dejando bien puesto el nombre de Puerto Aysén.

“Para nosotros es muy importante seguir apoyando a esta gente de campo que cuida su tradición, estuvieron muy buenas las montas, no hubo accidentes que lamentar, eso es lo más importante. También hoy hemos hecho un reconocimiento a don Jorge Cárdenas, quien nos ha representado tanto nacional como internacionalmente, eso para nosotros como ayseninos es muy importante. Jorge ha participado de muchas jineteadas, se ha accidentado en los campos de jineteadas y hoy ya no está jineteando, pero si nosotros como Concejo Municipal lo quisimos reconocer como Hijo Ilustre y poder hacer esto en un campo de jineteadas, es muy especial”.

Jorge Cárdenas, jinete que posicionó en los primeros lugares a Puerto Aysén en muchos festivales de jineteadas a lo largo de todo Chile y el extranjero, quien desde muy joven pudo lucirse en las diversas competencias y pasear junto a la bandera chilena el campo de jineteadas, agradeció el reconocimiento municipal y lo dedicó a su familia y a la gente que ha seguido su trayectoria.

“Muy feliz que la comuna de Aysén me haga un reconocimiento por los años que anduve montando acá en la región, a nivel nacional e internacional, agradecido del Municipio y a la gente que siempre me ha apoyado. En Aysén no me habían hecho un reconocimiento, así es que, muy contento con ello y es bueno que los homenajes se hagan en vida. Dedicarle esto a la gente de la región de Aysén, de Chile, que me han apoyado, a mi familia, a mis hermanas, que siempre me han estado apoyando, a mi hija y a mi hijo, agradecido por todo”.

Es importante destacar que, el Concejo Municipal de Aysén en pleno aprobó el reconocimiento como “Hijo Ilustre” al jinete Jorge Cárdenas, por su destacada trayectoria y logros representando a su querida ciudad y comuna.