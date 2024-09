Entre los meses de Abril a Junio 2024, el PIB en la región de Aysén presentó una disminución de un 3.6%

El Producto Interno Bruto (PIB) se define como el valor total de la producción de bienes y servicios de una economía, para un período determinado, realizada por agentes económicos (empresas, hogares, y gobierno) que residen dentro del territorio nacional. El PIB es uno de los principales indicadores de actividad económica de un país, y se produce, típicamente, en frecuencia trimestral.

Aysen.- En este contexto la Región de Aysén cayó 3,6%, resultado que fue explicado mayoritariamente por el resto de bienes y la industria manufacturera, destacándose la caída del sector acuícola y de la industria pesquera, respectivamente. Entre los sectores que aumentaron, destacan Comercio 2,9%, Servicios 1,3%, compensando en parte la disminución de la actividad. Dando como resultado regional trimestral un Producto interno bruto de -3,6%.

Por su parte, en otro indicador que publicó el Banco Central, el consumo de hogares registró una variación de 0,1%, incidida por el mayor consumo de servicios, destacando el gasto en restaurantes, hoteles y servicios personales. Lo anterior fue compensado en parte por el consumo en bienes no durables, en particular de alimentos, bebidas y combustibles. Esta cifra positiva, destaca respecto a los trimestres anteriores, denotando un leve incremento que no se observaba en varios trimestres.

Estas cifras se complementan con la evolución de otros indicadores, como la evolución del trabajo, con un aumento en el número de ocupados del 2.4% en 12 meses. A su vez, la llegada de turistas a establecimientos de alojamiento durante el mes de julio, aumentó un 30.8%, cifras positivas respecto a la próxima temporada turística. Estas cifras proporcionadas por el INE matizan la disminución del PIB y proyectan mejores resultados para los próximos trimestres.

El Seremi de Economía, Fomento y Turismo; Felipe Rojas Pizarro puso sobre relieve la importancia de esta cifra, en el contexto económico actual: “Como Gobierno y particularmente desde la Seremi de Economía, estamos trabajando fuertemente en promover e incentivar la inversión mediante la Mesa Regional de Inversión Privada, la que en su última sesión reunió más de 25 millones de dólares de inversión, que esperan materializarse a corto y mediano plazo para continuar reactivando la economía local, con efectos directos e indirectos. Así también a nivel nacional como Ministerio estamos desarrollando el Sistema Inteligente de Permisos, con el fin de acelerar las inversiones privadas en las regiones y seguir fortaleciendo el Comité de Desarrollo Productivo Regional, factores claves para el desarrollo económico”.

Por su parte el Seremi de Energía y vocero Tomás Laibe, puntualizó que: “Entendemos la preocupación que generan estas cifras, pero es fundamental complementar con otros datos. Por ejemplo el comercio, muy afectado en los últimos años, muestra signos de recuperación. El desempleo en Aysén está bajando, y según el INE, tenemos las mejores cifras a nivel nacional. Además, la inversión privada en sectores clave está avanzando, como los 4 embarques mineros realizados este año y la próxima puesta en marcha de la planta de pellet de Ecomás. No obstante, como gobierno seguimos comprometidos en dinamizar la economía y fortalecer el diálogo público-privado, con la Mesa de Inversión Regional y mesas sectoriales con la salmonicultura, en minería y en energía.”