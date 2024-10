En Raúl Marín Balmaceda conmemoran Día Nacional del Medio Ambiente con jornada de Turismo Azul

El 2 de octubre se celebra en Chile el Día Nacional del Medio Ambiente y fue la localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda, y específicamente su comunidad, la elegida para relevar a nivel regional la efeméride, que busca reforzar el compromiso con las buenas prácticas ambientales.

Raúl Marín Balmaceda.- “Para nosotros es un tremendo orgullo, como Ministerio del Medio Ambiente estar celebrando acá en Puerto Raúl Marín Balmaceda porque también nos habla de justicia territorial, podríamos haber conmemorado en Coyhaique, pero quisimos hacerlo acá porque es una comunidad muy comprometida, y porque cuando hablamos de cuidado del medio ambiente, acá se hace y esto hay que reconocerlo”, declaró el Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz, en sus palabras de apertura del Seminario Turismo Azul.

El seminario de Turismo Azul en el Litoral Norte de la Región de Aysén, realizado en Puerto Raúl Marín Balmaceda, Comuna de Cisnes, entre los días 1 y 3 de octubre, se presenta como una oportunidad única para explorar y fortalecer el desarrollo del turismo marino costero sustentable en esta región emblemática de Chile. El evento, enmarcado en el día del Medio Ambiente y la gestión del Proyecto GEF Gobernanza Marino Costera, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y FAO, en colaboración con Subpesca y Sernapesca, y con la participación activa del municipio de Cisnes y la comunidad organizada de la comuna, ha considerado una serie de actividades a desarrollarse en el área de conservación de Múltiples usos ACMU Pitipalena Añihue.

La coordinadora nacional proyecto GEF Gobernanza Marino Costera, Manuela Erazo explicó que “el trabajo con la comunidad de Raúl Marín es súper importante para este pilotaje que estamos desarrollando en la Patagonia, en la región del Aysén, y es un punto de partida para todo el trabajo que también ustedes saben, tiene su foco en el fortalecimiento de la gobernanza marino costera, el punto de partida para también promover actividades sostenibles que bien la comunidad conoce y ha desarrollado por décadas, es un pilar fundamental para el ejercicio de la buena gobernanza de los ecosistemas marinos”.

La jornada comenzó con las exposiciones de los representantes locales, quienes abordaron el trayecto de más de 10 años que les llevó a concretar la cogestión del área marina y el fortalecimiento de la gobernanza “para nosotros es un gran placer y un honor y también tiene que ver con todo este trabajo que hemos realizado durante años no solo yo, sino que todos los que me han antecedido, para poner en valor Raúl Marín, el área marina costero protegida que tenemos en la localidad, y para nosotros esto no es un cierre, pero sí ya va mostrando frutos y avances en el trabajo que hemos realizado a través de toda esta gestión y en el reconocimiento también que vamos logrando, con el trabajo que vamos haciendo. Nosotros hoy día vamos creciendo, van creciendo nuestros emprendimientos también y van creciendo estas ganas y esta convicción por trabajar por un turismo sustentable, que es de lo que se trata este seminario”, declaró la Presidenta de la AG de turismo de Raúl Marín Balmaceda, Vanessa Hechenleitner una vez finalizada su presentación.

En un contexto de creciente interés por el turismo responsable, el evento tiene como objetivo fortalecer la gestión y gobernanza de los destinos turísticos, promoviendo una planificación que respete y conserve el medio ambiente marino-costero, la colaboración entre autoridades locales, comunidades costeras, organizaciones no gubernamentales y el sector privado es clave para asegurar que las decisiones de desarrollo y conservación convivan en armonía y pertenencia.

“Este seminario, que no solamente involucra a algunos representantes de algunas agrupaciones, sino que es la primera instancia que deja reflejado lo que es gobernanza. El trabajo que logramos hacer tanto con el sector público como privado para poder llevar a cabo esta actividad, poniendo en valor las actividades y emprendimientos en el litoral, todo lo relacionado con Turismo azul, no solamente de Raúl Marín, donde también tenemos, representantes de Melimoyu, nos acompañan desde Puyuhuapi y también de la Junta”, destacó la Coordinadora Fomento productivo Municipalidad de Cisnes, Lorena Lehnebach.

Con la concurrencia de emprendedores, operadores turísticos, académicos, funcionarios y miembros de organizaciones públicas y privadas la iniciativa abordó paneles sobre gobernanza y planificación sustentable, innovación en experiencias turísticas marino costeras, Talleres interactivos, Presentaciones locales de emprendimientos y proyectos de la comuna y navegación por el área marina.

Finalmente el Seremi del Medio Ambiente relevó “avanzar por ejemplo en el área de conservación Pitipalena Añihue requiere que fortalezcamos el rol del turismo, que es fundamental para lo que viene, vamos a tener un cambio institucional importante en el Ministerio de Ambiente con el Servicio de Biodiversidad y ahí aparece un principio bien importante que es el turismo ambientalmente responsable, para la conservación del maritorio de nuestra región tiene que tiene un tremendo valor y eso requiere un trabajo permanente con la comunidad”, concluyó.