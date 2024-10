Monitoreo de plagas en praderas y cultivos forrajeros: INIA capacita a productores en Aysén

A través de charlas técnicas y días de campo se buscó fortalecer el conocimiento de los productores locales en el monitoreo como herramienta básica para el control de plagas que afectan la producción y calidad del forraje.

Aysen.- El programa “Manejo y Control de las Principales Plagas en Praderas y Cultivos Forrajeros de Aysén,” financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por INIA del Ministerio de Agricultura, ha centrado su trabajo en la generación de conocimiento técnico para combatir plagas como la cuncunilla negra de las praderas. En este marco, se realizaron días de campo en sectores de las provincias de Coyhaique y Aysén, donde se llevaron a cabo actividades teórico-prácticas que destacaron la importancia de la detección y cuantificación de plagas como la cuncunilla negra (Dalaca spp.), cuya proliferación, impulsada por cambios ambientales y prácticas de manejo productivo, ha afectado la productividad forrajera, generando pérdidas económicas.

El seremi de Agricultura, Eugenio Ruiz, destacó la importancia de contar con información veraz y herramientas efectivas para la detección temprana de plagas, indicando que “al controlar las plagas, vamos a tener praderas con mayor cantidad de alimento para nuestros animales y esto beneficia la rentabilidad de las praderas y la economía de productoras y productores. En este sentido, la metodología que estamos utilizando junto a INIA, apunta también a mejorar los ecosistemas desde un punto de vista ambiental. Esto permite aportar más allá del conocimiento, entregando una respuesta y solución a las demandas que se requieren hoy en el territorio”, subrayó el titular de Agricultura, quien recalcó el apoyo del Gobierno Regional de Aysén en esta tarea.

Un enfoque integral para el manejo de plagas

El programa Manejo y Control de las Principales Plagas en Praderas y Cultivos Forrajeros de la Región de Aysén tiene tres pilares fundamentales: La generación de sistemas de manejo y control de plagas, la evaluación económica de los daños y la difusión, transferencia de conocimientos y capacitación.

Por ello, según Camila Reyes, directora de INIA Tamel Aike, estas actividades buscaron entregar conocimiento en torno a estas plagas, a diversos grupos de la región. “Este programa lo que busca es aportar en el manejo y control de plagas que han ido apareciendo en los sistemas ganaderos, principalmente en praderas y cultivos forrajeros. A través de estos talleres itinerantes hemos ido recorriendo las localidades más afectadas, compartiendo los conocimientos que se han ido generando, principalmente en lo que es el ataque de cuncunilla negra”, expresó.

Los días de campo se realizaron en tres localidades, comenzando el 8 de octubre en el predio El Honor, propiedad de Alamiro Solís en Ensenada Valle Simpson, seguido del predio Las Golondrinas de la Sucesión Schwerter-Gómez en Villa Mañihuales el 9 de octubre y finalizando en Villa Los Torreones el 10 de octubre, en el campo del productor Timo Contreras. Actividades que contaron con el apoyo de INDAP y participación del SAG.

Para los productores, este programa representa una oportunidad esencial para preservar la rentabilidad de sus sistemas. Según Víctor Hugo Morales, uno de los participantes en la charla del Sector Ensenada Valle Simpson, la actividad, “me clarificó muchas cosas. Nosotros, en el campo, tuvimos en el año 2020-2021 una plaga grande que nos costó bastante. Fue un 60% menos de producción de heno seco, y desde entonces empezamos a preocuparnos. Hoy en día voy más claro con muchas cosas que nos explicó el profe, que fueron bastante claras”, expresó. Asimismo, Celia Reuquén, productora de Villa Mañihuales que participó en la actividad realizada en esa localidad, comentó: “Es bastante enriquecedora en realidad, porque hay cosas que uno sabe, pero, no del todo. Esta fue una charla más intensa en conocimiento”.

Un desafío urgente para la productividad

Para el Investigador de INIA La Cruz Ernesto Cisternas el desafío de monitorear plagas como la cuncunilla negra y otras plagas emergentes es de suma urgencia, ya que la pérdida de forraje puede alcanzar el 100% si no se toman las medidas correctas, afectando no solo la producción de carne, sino también incrementando los costos de insumos. “Hemos entregado conocimientos de cómo tomar las muestras, cómo analizarla muestra y cuáles son los insectos que ellos tienen que considerar para la estimación de la población en los potreros para tomar decisiones de manejo”, subrayó.

por último el Investigador de INIA Tamel Aike, Osvaldo Teuber, destacó que “la idea es poder abarcar la mayor cantidad de valles productivos de Aysén con este tipo de actividades, ya que en muchos de ellos se ha detectado alta presencia de la cuncunilla negra, durante esta primavera. Con estas charlas y días de campo podemos acercar el conocimiento hacia los productores de los sectores, para que ellos tengan las herramientas para monitorearlas y para que el día de mañana puedan tomar la mejor decisión para manejarla y controlarla”, señaló.