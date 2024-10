Más de 150 personas asistieron al III Congreso Patagonia Aysén Saludable que abordó la Salud Mental

Esta instancia se ha consolidado como un evento científico de gran impacto en la región desde sus inicios. Este año cumple su tercera versión y si bien en las ediciones anteriores se han abordado temas de alimentación y hábitos saludables, esta edición se focalizó en desmenuzar la salud mental, como un componente fundamental en el bienestar integral de las personas de forma individual y comunitaria.

Puerto Chacabuco.- “Desde la región de Aysén siempre hablamos del centralismo del resto del país y dentro de nuestra región también tenemos un grado de centralismo, porque muchas de las actividades se concentran en la capital regional y de allí la importancia de poder acompañar a la comunidad, a la población de esta hermosa provincia de Aysén y acá en Puerto Chacabuco dándole el vamos a este excelente Congreso con una muy masiva presencia, no solo de trabajadores, de entidades públicas, sino de la comunidad y sus representantes comunitarios. Estamos muy contentos, sin duda”, precisó Rodrigo Verdugo, sub director de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén (SSA).

El objetivo central del Congreso Patagonia Saludable es generar espacios de diálogo entre exponentes expertos en temas de salud mental y la comunidad, a la vez de abrir momentos de discusión y debate acerca de esta materia. “Hemos logrado que asistan más de 120 asistentes presenciales y más de 50 virtuales que han estado visualizando el streaming y estamos expectantes. Este sábado están los talleres muy prácticos y muy de la cotidianeidad de nuestras actividades, así que estamos muy felices”, señaló María Ignacia Valdés, médico directora CECOSF Rivera Sur, Puerto Aysén.

También se busca promover la interacción y la colaboración con distintos actores del mundo público y privado, entendiendo que la salud mental es un concepto transversal en las sociedades y que ninguna institución por si sola puede resolver las brechas que existen.

Hernán Barrientos, director del Hospital de Puerto Aysén (HPA), junto con destacar la relevancia de estos espacios que reúnen a la comunidad, señaló que el foco principal es resaltar y profundizar en el trabajo de la salud mental en la comuna y la región. “Esta actividad es sumamente valiosa, ya que estos últimos tres años que se ha realizado en Puerto Aysén es una tremenda instancia de reunión con profesionales, docentes reconocidos a nivel país e internacional para tratar distintos temas que involucran a la comunidad y cómo resaltamos una vida más saludable y eso es lo que nos convoca a los funcionarios, funcionarias de salud y el trabajo conjunto para sacar todos estos temas adelante”, puntualizó.

La primera jornada del sexto Congreso Patagonia Aysén Saludable contó con la participación de destacados expositores, como el Neurocientífico, psicólogo y comunicador científico, Profesor de la Universidad Diego Portales, fundador del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología (CENHN), Francisco Parada, quien destacó la iniciativa ciudadana de la comunidad y su organización. “Venimos a conversar con la gente, les contamos experiencias acerca de la literatura que uno maneja, del quehacer profesional, académico y clínico, pero es un espacio de diálogo y conversación y co – diseño y colaboración bidireccional, donde nosotros aprendemos de una realidad que es muy difícil de acceder que es el día a día de la persona que vive en este maravilloso santuario, es un templo natural de una comunidad donde se conocen todos que al momento que pasa alguna dificultad la gente se entera”, acotó.

Comunidad empoderada

El rol de la comunidad es sin duda el mayor activo que tiene el Congreso, son ellos que llegaron en gran número a la actividad, quienes discuten, analizan, generan espacios de colaboración y proyectan el trabajo que se despliega a partir de esta iniciativa. “Es necesario que esto se dé a conocer en esta instancia donde la comunidad participa de cómo es la alimentación saludable, de poder vivir un poquito mejor o alargar nuestros años, tanto para nuestros niños, jóvenes y adultos y mayores que se muy importante. Y en una región que tenemos altos índices de obesidad entonces que se mantengan este tipo de instancias”, dijo Soledad Ojeda, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital de Aysén. De esta manera destacó la satisfacción de conversar y aprender en conjunto con las personas de las comunidades.

Mientras Maribel Hernández, directora sala cuna del HPA, agregó que es “muy interesantes los temas abordados, desde el apego que trabajamos desde la salud y en sala cuna y que impactante es para el ser humano entender que las relaciones con nuestros primarios impactan en la salud adulta. También el tema de las emociones y el manejo del estrés”.

Por su parte Ingrid Guzmán, otra de las asistentes al Congreso Patagonia Aysén Saludable, señaló que “hay una necesidad muy latente en Puerto Aysén sobre todo con el tema de salud mental, que abarca a todas las personas, de todas las edades y estratos sociales y creo que la información que se despliega en el Congreso es fantástica, sobre todo por el nivel de los expositores que han traído y nos permite abordar los temas de salud mental desde otra perspectiva”.

El Congreso contó con el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas, entre ellas el auspicio de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida y el Colegio Médico.

Finalmente destacamos el aporte de la empresa privada de la región y medios de comunicación locales.