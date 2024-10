En Puerto Aysén se realiza campaña para la prevención del suicidio en el territorio

En esta instancia, convocada por la Red de Prevención de las Violencias de Género, se realizaron intervenciones en el puente, costanera y en las calles de Puerto Aysén.

Aysén.- En el marco de la conmemoración del mes de la salud mental, en la comuna de Aysén, uno de los tantos momentos de reflexión que se dieron fue la campaña ¡Para! Tu vida nos importa; una instancia en la que se paró a los conductores para hablar del problema que es el suicidio a nivel comunal y regional.

Además, los participantes de la campaña colocaron flores en el Puente Presidente Ibáñez, un foco cada vez más frecuente de estos fatales sucesos, junto a unos carteles que tiene el número de la línea de prevención de suicidio (*4141) y un código QR que lleva al sitio web de la Fundación Katy Summer, dedicada a brindar ayuda a los jóvenes para evitar que tomen la decisión fatal.

Durante la movilización de los actores de la Red de Prevención de las Violencias de Género, de las cuales forman parte el Municipio de Aysén, Carabineros, la Delegación Provincial y organizaciones sociales; se realizó una ceremonia con las palabras de las autoridades y en el cual se rememoraron algunas historias de personas que decidieron termina con su vida.

El Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región de Aysén, Joaquín Bizama, comentó que la “campaña de visibilización tiene como objetivo poder sensibilizar a la población respecto esta temática y poder hacer ver, no solamente a la ciudadanía, sino que también a las organizaciones e instituciones públicas. Desde la responsabilidad que les compete para que puedan generar las condiciones necesarias para que los jóvenes, los adolescentes y todas las personas de la comuna de Aysén puedan, de alguna u otra manera, canalizar los problemas que puedan tener, las situaciones complejas que puedan tener en su vida y que vean otras alternativas distintas a la terrible decisión de poner término con su vida”.

Leslie Bruna, Encargada Territorial del Programa de Prevención de las Violencias de Género de la Municipalidad de Aysén, realizó un llamado a la comunidad, esto debido a que, “cuando una persona está en una situación de vulnerabilidad o afectada por patología psiquiátrica, es claramente parte de nuestra realidad y de nuestra sociedad; no hay que hacer oídos sordos, ni hacer como que este tipo de situaciones no suceden en nuestro territorio, sino que es parte cierto de una realidad social que debemos nosotros prevenir y que también hay que prestar mucha atención no solamente a ese amigo que está triste o bajoneado todos los días, sino esa persona que muchas veces no habla, no logra poder expresar sus emociones”.

El objetivo de la campaña es hacer saber que la gente no está sola, hay personas que todos los días están dispuestas a prestar atención a los problemas por nimios que parezcan. Siempre es bueno mirar alrededor y entender las señales de nuestros seres queridos, compañeros o familiares, porque puede estar pasando un mal momento y no sabemos si está preparado para tomar una decisión fatal.