Comenzó proceso de postulación a Salas cuna y Jardines Infantiles de Fundación Integra

El proceso se extenderá hasta el 29 de noviembre a través de www.integra.cl. Además, desde la institución recalcaron la importancia de finalizar todo el proceso una vez iniciado.

Aysén.- Fundación Integra informa que el proceso de postulación online a las salas cuna y jardines infantiles en todo Chile, se encuentra disponible en www.integra.cl desde el lunes 21 de octubre hasta las 14:00 horas del 29 de noviembre, sitio al que se puede acceder desde teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos.

El primer paso de postulación es ingresar a la plataforma habilitada y presionar “Postula aquí”, lo que desplegará la página Postulación 2025 para luego pinchar “Entrar”. Acá, el sistema solicitará un correo electrónico y contraseña. Si es la primera vez que se realiza el proceso, hay que registrarse, pero quienes ya han postulado antes, pueden utilizar los datos de acceso registrados previamente.

Luego, las familias deben seguir los pasos que indique el sistema e ingresar la información solicitada, por ejemplo, el RUN de la niña o niño. En el caso de las y los postulantes que no cuenten con este dato, la plataforma asignará un número provisorio, sólo válido para la postulación.

La directora regional de Fundación Integra, Leticia Araya Norambuena fue enfática al señalar que “somos una institución que entrega educación pública, gratuita y de calidad. Es en ese contexto que estamos invitando a la comunidad a que participe del proceso de Postulación e inscriban a sus hijos e hijas a nuestros establecimientos ya que ahí aprenden, juegan, se divierten, comparten con otros, todo esto en un espacio que es privilegiado con adultos que los quieren y los cuidan”.

Durante el proceso las familias podrán inscribirse en todos los establecimientos que estimen convenientes, considerando su cercanía al hogar, lugar de trabajo o proyecto educativo, entre otros factores. También podrán ordenar las salas cuna y jardines infantiles según su preferencia.

¿A QUÉ NIVEL DEBE ASISTIR MI HIJA O HIJO SEGÚN SU EDAD?

• Sala Cuna Menor: 0 a 1 año.

• Sala Cuna Mayor: 1 a 2 años (edad cumplida a marzo 2024, 1 año).

• Nivel Medio Menor: 2 a 3 años (edad cumplida a marzo 2024, 2 años).

• Nivel Medio Mayor: 3 a 4 años (edad cumplida a marzo 2024, 3 años).

Quienes requieran mayor información sobre el proceso de postulación, pueden consultar en el sitio web www.integra.cl, al servicio de atención telefónica 800 540 011 o las redes sociales de Integra.

Por último, es clave que las familias finalicen el proceso de postulación una vez iniciado. Además, si bien la fecha en que se realiza la postulación no incide en el resultado de la misma, el llamado es a no esperar hasta el último momento para ingresar a la plataforma.

La directora del Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Chilcos” destaca que “en nuestros jardines infantiles los niños aprenden a compartir, a hacer amigos, a ser autónomos, a trabajar en equipo, aprenden habildiades para la vida que es lo más importante para esta edad”.

Por su parte, María José Bustos, directora del Jardín Infantil “Gotitas de Lluvia” refuerza que el trabajo que ellas realizan debe ser acompañado ya que “las familias son el primer educador y nosotros (equipos educativos) somos un complemento en los aprendizajes de los niños y niñas, por lo que se hace fundamental que este trabajo sea colaborativo para alcanzar los objetivos y metas que nos proponemos”.

Fundación Integra, con 34 años de experiencia y más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles gratuitos en todo el país, trabaja para que niñas y niños alcancen su desarrollo pleno, bienestar integral y aprendizajes significativos, a través de su protagonismo en espacios educativos amorosos, inclusivos, diversos y de calidad.