Autoridades confirmaron 45 locales de votación plenamente dispuestos en la Región de Aysén

En la escuela Nieves del Sur, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, y el jefe de Fuerza de Coyhaique, coronel Elías Abuyeres Manzur, confirmaron la óptima habilitación de los 45 locales de votación dispuestos en la Región de Aysén para las elecciones regionales y municipales de este fin de semana.

Coyhaique.- Acompañados por la alcaldesa (s), Gabriela Retamal; el seremi de Gobierno (s), Tomás Laibe, y el director regional de Senapred, Sidi Bravo, ambas autoridades invitaron a la ciudadanía a revisar anticipadamente los datos electorales en la página del Servicio Electoral y ejercer el derecho a voto en alguna de las 272 mesas de sufragio que hay en la región.

“Ver cómo ha sido el proceso de la toma de control de los establecimientos donde se van a hacer las votaciones, por parte de las Fuerzas Armadas en nuestro territorio, ver las características de los establecimientos, si están o no los materiales y cómo va a ser el proceso de custodia del sábado en la noche. Todo eso hemos verificado y es absolutamente satisfactorio”, indicó Rodrigo Araya.

El coronel Abuyeres agregó que “el Ejército y la Armada, como parte de las Fuerzas Armadas, cumpliendo su deber legal, se encuentran desplegados en 45 locales de votación, cumpliendo funciones de seguridad para el acto cívico de este 26 y 27 de octubre. Más de 450 hombres estamos cumpliendo funciones de seguridad, queremos llamar a toda la ciudadanía a que cumpla su deber cívico, y acudir a los locales de votación que van a estar en condiciones de seguridad y acceso para cumplir con la norma cívica, de acuerdo a lo que se espera”.

Antecedentes relevantes

El elector debe llevar cédula de identidad o pasaporte y lápiz pasta azul. El llamado a los electores es a planificar qué día sufragarán y el horario en que planean hacerlo. Las mesas funcionarán desde las 8:00 hasta las 18:00 de la tarde de los días 26 y 27 de octubre. Si a las 18:00 de la tarde aún hay personas con la intención de votar, la mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre. Las elecciones cuentan con voto obligatorio, por lo que deben sufragar todas las personas habilitadas para ello de acuerdo al padrón electoral definitivo en Chile. El elector que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 UTM.

Si una persona no asiste a votar, debe esperar la citación del Juez de Policía Local correspondiente al domicilio electoral, la que llega en los meses siguientes. Es importante que quienes no asistan, recuerden guardar cualquier documentación o medio de prueba para presentar ante el juez. En esa instancia podrán excusarse quienes acrediten enfermedad, que se encontraban fuera del país, que desempeñaron funciones que establece la ley n°18.700 para que la votación se lleve a cabo, se vieron afectados de un impedimento grave, se encontraban a más de 200km del local de votación.

Los días de las elecciones es posible sacar una constancia ante Carabineros de Chile como medio de prueba para presentar al momento de la citación.

Mayores antecedentes en www.chilevotainformado.cl