Familias de Cisnes valoran mejoras en sus viviendas gracias a programa de Habitabilidad

Seis familias de Puerto Cisnes recibieron soluciones constructivas, talleres y equipamiento para la vivienda gracias al trabajo colaborativo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el FOSIS y la Municipalidad.

Cisnes.- Hasta Puerto Cisnes llegó la seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo y la directora regional del FOSIS, Fernanda Leiva, para visitar a familias usuarias del programa de Habitabilidad, conocer los resultados de las soluciones constructivas implementadas en sus hogares y compartir en la ceremonia de certificación con las personas que finalizaron las distintas etapas del proceso de intervención.

El programa de Habitabilidad entrega apoyo integral a las familias vulnerables, con soluciones constructivas para el mejoramiento de la vivienda; generando condiciones de confortabilidad, accesibilidad, servicios básicos y equipamientos de la vivienda; junto con talleres para fortalecer hábitos saludables en el uso y mantención de la vivienda.

Irma Villegas, usuaria del programa de Habitabilidad en Cisnes, aseguró que cuando la llamaron a participar del programa aceptó porque tenía planes de hacer una ampliación y quiso aprovechar la oportunidad. “Estoy contenta y agradecida de las personas que me apoyaron harto y me venían a ver. Estoy muy agradecida de FOSIS y del Gobierno. En equipamiento me dieron una cama para mi hijito, dos closets, la ampliación. Estamos muy contentos como familia”.

La directora regional del FOSIS en Aysén, Fernanda Leiva, destacó “la labor que cumple el FOSIS en este programa de Habitabilidad articulado con el Ministerio y la Municipalidad. Nosotros cumplimos le rol de asistencia técnica realizando un acompañamiento durante todo el proceso de ejecución de este programa, tanto en soluciones constructivas como en el área social. Seguiremos trabajando para seguir llevando este programa a las familias de las distintas comunas de la región de Aysén”.

Karina Acevedo, seremi de Desarrollo Social y Familia de Aysén, recalcó que “visitamos a las familias usuarias del programa de Habitabilidad, donde constatamos la calidad del trabajo, la premura de la solución para dar respuesta a mejorar la construcción de las viviendas, talleres y la entrega de equipamiento. Nos tiene muy contentos este programa que, sin duda, cambia la vida y la dinámica en las familias y con esto mejoramos su calidad de vida”.

Esta instancia programática es financiada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ejecutada por los Municipios y asistida técnicamente por el FOSIS. El programa de Habitabilidad no es postulable y prioriza a familias y personas que son parte de los programas Familias, Calle, Camino y Vínculos, del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, parte del Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.