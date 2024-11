Convocan a Cogrid para monitorear y avanzar en acciones tras corte de agua potable en Aysén

Delegación Presidencial Provincial de Aysén convocó Comité de Gestión de Riesgo de Desastre (COGRID) por la situación de emergencia que vive la comuna de Aysén durante su segundo día sin agua potable debido a trabajos de la Empresa Aguas Patagonia.

Aysén.- Esta reunión se llevó a cabo en las inmediaciones de la Delegación Presidencial Provincial de Aysén con las instituciones que son parte del Cogrid, entre ellos Senapred, Carabineros, PDI, Municipalidad de Aysén, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Seremi de Salud, Hospital de Aysén, Cesfam, MOP, Ejercito, Bomberos, Aguas Patagonia, Concejales y otras autoridades que estuvieron aunando criterios, avanzando en plan de monitoreo y acción para esta situación acontecida en la comuna de Aysén.

Giovanni Queriolo, Jefe Oficina Superintendencia de Servicios Sanitarios, “efectivamente lo que se constató y lo que se instruyó a la empresa sanitaria de que aborden un plan B y un plan C de tal manera de que si les falla el punto que están tratando de reponer puedan abastecer a la ciudadanía. Este plan lo tiene que diseñar la empresa, no lo tiene hoy diseñado pero es lo que deberían trabajar durante las siguientes horas. Pueden llamar directamente a la empresa sanitaria para tomar los reclamos y requerimientos, nosotros como superintendencia de servicios sanitarios también tenemos teléfono abierto 67252808, efectivamente estamos dispuestos a atender cualquier requerimiento que tenga la ciudadanía, además también está presente nuestra página web”.

Además informó que, “La ley sanitaria no contempla compensaciones para la ciudadanía, no obstante existe la ley a través del Sernac que efectivamente para cortes que son no programados para más de 4 horas, algún tipo de compensación que debería venir en su próxima facturación. Pero ahora cualquier daño o perjuicio que haya sido ocasionado el único canal hoy día viable son los canales a través de la justicia”.

Sidi Donoso, Director Senapred Regional, nos afirmó que “Esperamos tener lo antes posible nuevamente el suministro, se está trabajando por parte de la empresa, se le ha pedido mayor cantidad de camiones aljibes y esperamos que eso suceda. Tomar los resguardos del punto de vista sanitario, no hemos tenido activaciones en el ámbito de salud ni en el Hospital, ni el Cesfam que indiquen que estamos en emergencia sanitaria y eso se está trabajando para abastecer el sector del centro penitenciario. El hospital está funcionando de forma natural, donde restringirá de algún modo su suministro para no tener alguna problemática.

Jorge Díaz Guzmán, Delegado Presidencial Provincial de Aysén, “Desde aproximadamente las 6 de la mañana hemos estado activando todos los protocolo que corresponden a una emergencia de esta naturaleza y por eso también convocamos a un comité de emergencia provincial de tal manera de poder evaluar con la empresa y con la superintendencia de servicios sanitarios la envergadura de este problema y así continuamos con activar la emergencia para que el municipio pueda proceder con su protocolo para atender a la población más vulnerable y también con el sistema de Senapred el resto de los puntos críticos. Por lo mismo es que esta mañana también estuvo la Seremi de Salud debido a que si continuamos con la emergencia ver cuando se decreta la emergencia sanitaria. Estamos también coordinados con MOP para ver la contraparte técnica y también servicios sanitarios, por lo tanto todos los protocolos por este déficit de agua potable están activados trabajando en la situación. Hoy día ya con el déficit de agua potable ya está en marcha el protocolo de la empresa donde se está abasteciendo los 32 puntos con agua potable y que para consumo humano y en una segunda fase; bombero va a salir también con agua para abastecer estos puntos y al mismo tiempo para los servicios sanitario domiciliario”.