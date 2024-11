SISS supervisa medidas de Aguas Patagonia por masivo corte de agua en Puerto Aysén e inicia investigación

El organismo instruyó a Aguas Patagonia S.A. que adopte todas las medidas referidas al abastecimiento alternativo de agua potable a los vecinos afectados y la reparación al más breve plazo de la infraestructura que falló en el marco de una renovación y ampliación de redes.

Puerto Aysén.- La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) informó que se mantiene en desarrollo la investigación en contra de la empresa Aguas Patagonia para determinar y evaluar, en todos sus aspectos, el actuar de la empresa concesionaria, tras la emergencia que afecta con corte masivo de agua potable a los habitantes de Puerto Aysén producto del desarrollo de obras de refuerzo y donde las reparaciones han fallado a lo menos 6 veces, lo cual ha debido extender la interrupción del suministro.

El jefe de la Oficina Regional de Aysén, Giovanni Queirolo informó que “estamos muy molestos por los reiterados cortes que han afectado a los vecinos de Puerto Aysén y por las explicaciones que hemos recibido por parte de Aguas Patagonia. Uno puede entender que una reparación presente complejidades y que sea necesaria alguna iteración, pero no es presentable la negligencia mostrada por la sanitaria en su planificación, ejecución y respuesta ante estas reiteradas fallas que perjudican no solo a los vecinos, si no que al normal funcionamiento de la ciudad”.

Un equipo de la SiSS se ha desplazado durante todos los días de la contingencia para evaluar y monitorear en terreno todas las medidas de mitigación que está desarrollando la empresa concesionaria, oportunidad en la que recorre los sectores afectados para constatar el despliegue de Aguas Patagonia para el reparto de suministro alternativo.

“Estamos levantando toda la información pertinente respecto a los motivos por los que se extendió el corte. Son aproximadamente 5 mil 700 familias afectadas, por lo que hemos instruido las medidas tendientes a minimizar el impacto de la interrupción del suministro y las acciones para su reposición que debiera comenzar prontamente”, informó el profesional de la SISS.