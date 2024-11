Más de 300 usuarios de Puerto Aysén recibieron atenciones en operativo oftalmológico

En un esfuerzo por mejorar la salud visual de la comunidad, el reciente operativo de oftalmología desarrollado en el Hospital de Puerto Aysén impactó positivamente a cientos de personas. Durante esta intervención especializada, se realizaron cerca de 30 cirugías, 75 procedimientos, incluyendo panfotocoagulación retiniana y exámenes de fondo de ojo y más de 200 consultas de especialidad.

Aysén.- Las jornadas fueron organizadas en conjunto por el Servicio de Salud Aysén, el Ministerio de Salud (MINSAL), la Sociedad Chilena de Oftalmología y la Fundación Desafío Levantemos Chile, con el objetivo de reducir la lista de espera en oftalmología de la Red Asistencial de la región.

“Me operaron y todo fue un éxito. Me siento muy feliz, como renovada, es como si hubiera vuelto a nacer. Perder la vista es algo que no le deseo a nadie; yo había perdido la visión por completo.”, expresó Emma Coñuecar Lagos, paciente atendida en el operativo de oftalmología.

Para llevar a cabo esta iniciativa, se convocó a un equipo de 21 profesionales de Santiago, así lo dio a conocer el doctor Dennis Cortés, oftalmólogo del Hospital Dr. Sótero del Río y de la Red de Salud UC CHRISTUS.

“Aquí hubo una gran coordinación y esfuerzo. Sin duda, el compromiso de todos los colegas, junto al personal local de pabellón y policlínico facilitó enormemente nuestro trabajo. Nos trasladamos profesionales de distintas áreas de la salud, incluyendo especialistas en oftalmología, subespecialistas, anestesistas, enfermeras, tecnólogos médicos y TENS, para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas en pacientes con diversos grados de patología, también acudió el oftalmopediatría, el doctor Marco Soto, para cirugías de estrabismo”, indicó Cortés.

En esa misma línea, Bárbara Aguirre, oftalmóloga y miembro del gabinete del Subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, señaló. “Algunas patologías estaban en lista de espera, y con este operativo pudimos resolverlas, enfocándonos en aquellos pacientes que llevaban más tiempo para una atención. Afortunadamente, logramos resolver el 100% de los casos pendientes, que correspondían principalmente a estrabismo, oculoplastia y algunas cirugías de cataratas. Además, realizamos atenciones ambulatorias, especialmente fondos de ojo, que sabemos son esenciales en el diagnóstico de patologías frecuentes como la retinopatía diabética. También llevamos a cabo evaluaciones de consulta de primera especialidad en oftalmología”, explicó.

En total, cerca de 300 usuarios de la Red Asistencial recibieron atención oftalmológica especializada, representando un avance importante en la respuesta a sus necesidades de salud visual.

Cabe mencionar, que los especialistas trabajaron de la mano con los equipos clínicos del Hospital de Puerto Aysén, permitiendo no solo avanzar en la resolución de casos y lista de espera, sino también fortalecer las capacidades locales y estrechar los lazos de colaboración interinstitucional.

“Es importante destacar que en los pabellones de nuestro hospital de Puerto Aysén se pudieron realizar cirugías de alta complejidad, lo que refleja la calidad de los profesionales que participaron, de primer nivel tanto nacional como mundial. Como Servicio de Salud Aysén, esperamos continuar con este tipo de operativos en los hospitales comunitarios que tenemos, con el objetivo de seguir acercando la salud a la comunidad”, afirmó Juan Pablo Bravo Quintana, director del Servicio de Salud Aysén.

Este esfuerzo conjunto representa un avance significativo en el acceso a servicios de salud visual de calidad, acercando la atención oftalmológica a las y los usuarios de la región y mejorando su calidad de vida.

“La infraestructura de nuestro Hospital está preparada para hacer este tipo de operativos, que permiten mejorar la atención de nuestra comunidad, pero también reducir ostensiblemente la lista de espera como la de oftalmología que estaba muy abultada”, señaló Hernán Barrientos Hernández, director del Hospital de Puerto Aysén.

Con este operativo, el Servicio de Salud Aysén reafirma su compromiso de brindar una mejor atención a la comunidad, enfatizando la importancia de reducir los tiempos de espera en oftalmología y fortaleciendo los servicios de salud pública en la región.