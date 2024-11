Chile Chico inaugura con éxito la temporada turística

Organizado por la DPP de General Carrera en conjunto a emprendedores locales, la actividad reunió a sectores del turismo, comercio y servicios públicos, que mostraron su oferta a vecinos y visitantes.

Chile Chico.- Cabalgatas, escalada, hoteles boutique, city tours, entre otros servicios turísticos, además de productos locales, es lo que se podía encontrar en los distintos stands ubicados a un costado de la plaza principal de Chile Chico, a los que llegaban turistas y vecinos que buscaban conocer lo que ofrece esta comuna como actividades recreativas.

La jornada comenzó poco después de las 9 de la mañana con las palabras de inicio por parte del Delegado Presidencial Provincial de General Carrera, Cristóbal Barceló, y una exposición por parte del director de Sernatur, Claudio Montecinos, respecto a la ocupación hotelera y la diversidad de turistas que visitan la localidad a lo largo del año.

El evento se extendió cerca de 10 horas. Durante la tarde debió ser trasladado al terminal de buses por las fuertes ráfagas de viento, lo que no impidió que la afluencia se mantuviera alta durante toda la tarde, llena de personas queriendo conocer la oferta turística local.

Además de los stands turísticos, el espacio incluyó una ecoferia organizada por la Escuela Raíces de Calafate, un puesto de la Teletón y una feria infantil, actividades que se complementaron para atraer un público diverso.

“Estamos contentos con la convocatoria” relataba Alejandro Sanhueza del Hotel Posada del Río, quien agregó “Nosotros como emprendedores turísticos lo único que buscamos es ser visibles hacia la comunidad, mostrar lo que tenemos, lo que somos, lo que tenemos para ofertar a nuestros viajeros, a nuestros visitantes y el balance creo que es positivo”

Marcelo Manque, llegó desde Osorno a la Patagonia chilena y visitó el Lanzamiento de la Temporada Turística en Chile Chico, sobre ello comentó que “lo encuentro maravilloso”. Se paseó por los stands y preguntó por la oferta turística “Hay hartas partes que recorrer, el lago, los ventisqueros igual me dijeron”. Por último señaló que “bonito acá, muy precioso. He pasado por otros pueblos, pero este es el mejor pueblo”.

Por su parte, Cristóbal Barceló, Delegado Presidencial de General Carrera, ente organizador del lanzamiento, indicó al término de la jornada que “Agradecemos a toda la comunidad que ha estado aquí presente (…) porque acá existe un interés no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista social, desde el punto de vista de fortalecer a nuestras organizaciones sociales, a nuestras comunidades, dándoles herramientas y generando instancias donde ellos también puedan mostrar todo su trabajo. Esperamos que este tipo de actividades se sigan repitiendo en el futuro” cerró el representante del Presidente en Chile Chico y Río Ibáñez.

De esta forma se da inicio oficial a la temporada alta en Chile Chico, que ya desde algunos meses ha visto el incremento de turistas nacionales y extranjeros en sus tierras.