Gendarmería inauguró moderno sistema de redes contra incendio en el CDP de Puerto Aysén

El sistema tiene como objetivo dar una primera respuesta oportuna ante una emergencia con presencia de fuego y disminuir los riesgos de pérdidas humanas y materiales.

Puerto Aysén.- El miércoles fue inaugurado el Sistema de Redes Contra Incendio del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puerto Aysén, moderno equipamiento que permitirá mejorar los estándares de seguridad y brindar a Gendarmería una mejor respuesta ante emergencias con presencia de fuego en el recinto penitenciario porteño.

El proyecto tuvo un costo de más de 571 millones de pesos, un periodo de ejecución de siete meses y se traduce en la construcción de un sistema de red húmeda primaria, con once gabinetes de manguera, una red seca para la conexión de bomberos con otras cuatro salidas en distintos sectores del recinto, además de una red eléctrica inerte.

“Un evento crítico con presencia de fuego, nos demanda gran capacidad de respuesta, pues la prioridad es salvar vidas, luego la infraestructura y el restablecimiento del régimen penitenciario, desde ese punto de vista esta inversión sectorial de más de 500 millones de pesos va en directo beneficio de nuestros ejes estratégicos de seguridad y reinserción social” indicó el director regional de Gendarmería, teniente coronel, Pablo Torres Herrera.

La concreción de esta anhelada iniciativa es un trabajo de largo aliento de más de una década y tiene como objetivo más concreto disminuir los tiempos de respuesta ante una emergencia con presencia de fuego, disminuir las probabilidades de pérdidas humanas y materiales y contar con funcionarios capacitados para actuar de la forma más apropiada ante un siniestro.

“Esta red húmeda pone al CDP de Puerto Aysén a la vanguardia en esta materia tan sensible de tener capacidad operativa en caso de un incendio, este equipamiento viene a dotar a este recinto de las condiciones mínimas y necesarias para actuar en los primeros momentos de que exista un siniestro, esperamos que ello no ocurra, pero en el evento de que ocurra tenemos la capacidad de enfrentarlo adecuadamente” agregó el Secretario Regional Ministerial de Justicia y DDHH, Samuel Navarro Castro.

El sistema será alimentado por un estanque de acumulación de agua de 100 mil litros, impulsado por una motobomba principal capaz de inyectar al sistema una presión de agua mínima de siete bares, que permitirán una autonomía para esa primera respuesta inicial que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“Esta red que cuenta con estanques de acumulación de agua que permiten almacenas 100 mil litros y nos brindan una autonomía de 20 minutos para actuar antes de la llegada de los equipos de emergencia, en este caso Bomberos” explicó el encargado de la Brigada Especial Contra Incendios (Beci) del CDP de Puerto Aysén, cabo 1° Josué Vargas Carimán.

Por último hay que indicar que estas redes se suman al esfuerzo que viene realizando Gendarmería de Chile en los últimos años en esta materia y que se han traducido en la adquisición de equipamiento bomberil y capacitación del personal penitenciario, así como la creación de las Beci.