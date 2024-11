Puente mecano en tres meses y mantención a pasarelas comprometió el Gobierno con vecinos del Pangal

Tras los inconvenientes sufridos por los vecinos del sector Pangal Bajo, tras el colapso de uno de los tensores de la pasarela número 2, infraestructura que les permite llegar a sus viviendas o predios. Este miércoles se reunieron con el delegado presidencial provincial de Aysén, Jorge Díaz y el director regional de Vialidad, Renzo Sanders, los dirigentes y algunos integrantes de la comunidad, estos últimos a la espera de soluciones por parte del Gobierno.

Puerto Aysén.- Fue el propio delegado presidencial provincial, quien detalló algunas de las acciones que se están realizando en bien de quienes viven en el sector afectado.

“Invitamos a todos los vecinos del sector Pangal, donde estaba el desperfecto de la pasarela y esta iniciativa tenía por objetivo, dar certeza a nuestros vecinos, que conocieran cuales son las soluciones técnicas que estamos abordando. Informarles que tenemos un plan de mitigación, respecto de la molestia que va a significar dar la vuelta por Pangal 1 y generar conversación también con los emprendedores. Es decir, tomar la globalidad del problema que se generó a partir de esta de pasarela, que evidentemente tuvo este desperfecto, a propósito de un mayor tráfico que no estaba contemplado cuando se diseñó esta estructura”.

Jorge Díaz, afirmó también que, están trabajando de manera seria y abordando de lleno la problemática, “explicarle a la opinión publica de ese sector que, nosotros no estamos improvisando, aquí hay un plan de mejoramiento de todo el sistema de conectividad de nuestra comuna, provincia y región en su conjunto, algo que dijo el director regional de Vialidad. Por lo tanto, en ese contexto, esta falla nos pilla en este caminar para buscar la solución definitiva, esto es considerado una emergencia y es por ello que tenemos que generar un plan especial para poder reestablecer esa pasarela, que en teoría y en principio tiene un tiempo de 90 días, que es lo que demora fundamentalmente hacer los cabezales de la instalación del puente mecano que lo tenemos en la región. Por otra parte, ver cómo, a propósito de este circuito más extenso que tiene que hacer la comunidad en sus vehículos, podamos mejorar ese camino y generar las condiciones para que la molestia ser la menor posible”.

Por su parte, el director regional de Vialidad, Renzo Sanders, enfatizó en los compromisos adquiridos con la comunidad en esta reunión.

“Lo primero, la pasarela Pangal 1 va a ser la más solicitada durante la próxima semana particularmente, por ello, tenemos conservación de esa pasarela, estamos colocando señales informativas y de restricción, también vamos a colocar un delimitador de altura. Eso se conversó con la comunidad, están todos de acuerdo, era muy importante porque finalmente, lo que se replica en otras pasarelas es que la gente no quiere delimitadores de altura, por la ambulancia y se entiende, pero también es un tema de que pasan vehículos de mayores dimensiones y tenemos que cuidar la pasarela Pangal 1, por lo cual, vamos a agotar todas las medidas necesarias, para dar la seguridad a la población. Los cortes que hablamos aquí en la reunión, fue con respecto a la conservación que vamos a hacer la otra semana de la pasarela Pangal 1, la que está operativa. La gente la conoce bien y cualquier trabajo que hagamos con nuestra gente, vamos a tener que detener el tránsito, eso lo vamos a informar mañana (jueves), para que en forma diferida trabajemos ahí para poder sacar este tema adelante”.

En cuanto a los trabajos que permitan un tránsito peatonal, por la pasarela más afectada (Pangal 2), el director regional de Vialidad, señalaba. “Con respecto a la pasarela Pangal 2, que es la que tiene el problema del cable, nosotros estamos esperando que nos lleguen unas ultimas abrazaderas el fin de semana, así es que, lunes y martes las vamos a instalar y con eso va a quedar habilitada para el tránsito peatonal. (Respecto a los tiempos de instalación del puente mecano), esos tiempos finalmente los dice la experiencia, nosotros hoy día finalizamos el levantamiento topográfico del sector, ahí vamos a saber en qué punto nosotros tenemos que apoyar el puente mecano y saber qué tipo de ingeniería hay que hacer para que tengamos un punto de apoyo que pueda resistir las cargas del puente mecano con los vehículos arriba. Eso finalmente nos va a dar una certeza mayor, depende de esos trabajos, el tiempo que puede estar instalado el puente mecano”.

Agradeciendo la presencia de las autoridades para comunicarse con la gente y tener de primera fuente la información, el presidente del comité de adelantos del Pangal Bajo, José Jara, valoró que se aborde la problemática con soluciones concretas.

“Agradecer la presencia del director regional de Vialidad, el delegado provincial también, que son las autoridades principales en este de parte del Gobierno, para comunicarse con la gente directamente, algo que no se había hecho. Lo importante era, entregar de primera fuente las noticias, las verdades, transparentar la realidad, que nosotros ya la sabíamos, la habíamos comentando, pero finalmente son ellos, las autoridades quienes que darla a conocer, así es que, yo creo que ese paso se ha dado. Tenemos confirmado de que se va a instalar un mecano, esta hasta el día de hoy haciéndose el estudio para el terreno, para saber dónde pudiera emplazarse, probablemente, entre mañana (jueves) y el viernes, ya habría certezas con respecto a las medidas del puente que se requiere y el trabajo que habría que realizar para hacer las cabeceras de ese puente”.

Por último, el dirigente fue claro en señalar que, aquí existen cerca de 200 familias que resultan afectadas entre pasarelas y también esperan que las medidas de mitigación para los diversos trabajos, sean consensuadas con la comunidad, ya que, los vecinos pueden aportar ideas que permitan enfrentar esta contingencia, mientras las soluciones definitivas se concretan, ojalá, en el más corto plazo.