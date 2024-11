Monitorean investigación para establecer responsabilidades y posibles sanciones a empresa sanitaria por corte de suministro de agua en Aysén

Empresa Sanitaria deberá responder por su planificación, ejecución y capacidad de respuesta ante reiterados cortes en el suministro de agua que perjudicó a los vecinos y las vecinas, así como también el normal funcionamiento de la ciudad, e informar las medidas que tomará para que en el futuro esta situación no vuelva a repetirse.

Coyhaique.- La Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Paloma Jara Valdés, esta semana se reunió con el Jefe de la Oficina Regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Giovanni Queirolo con el objeto de apoyar a las y los vecinos afectados con corte masivo del agua potable durante varios días ocurrido recientemente en la ciudad de Puerto Aysén junto con establecer responsabilidades de la empresa sanitaria, posibles sanciones y que en el futuro la empresa sanitaria materialice obras para prevenir que esta situación se vuelva a repetir.

Paloma Jara Valdés sobre esta situación que afectó a 5 mil 700 familias aproximadamente, señaló que junto a la SISS se realizarán todas las gestiones necesarias para que la empresa sanitaria transparente los motivos que condujeron a esta situación, así como también conocer las medidas que se van a tomar para que en el futuro no se generen cortes y/o se minimice el impacto para las personas, con la interrupción del suministro, debido a la ejecución de obras. “Para nuestro gobierno es muy importante dar seguimiento a este caso, porque hubo una afectación para muchos de los y las habitantes de la ciudad de Puerto Aysén, por lo tanto nos hemos reunido con el representante de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para evaluar cómo va a seguir siendo el trato de este caso y así poder dar tranquilidad a todos los vecinos y las vecinas de que estamos vinculados y preocupados de que su mal rato no haya sido en vano y que efectivamente podamos establecer responsabilidades”, señaló la autoridad regional de Obras Públicas.

Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) se informó que se mantiene en desarrollo la investigación en contra de la empresa Aguas Patagonia para determinar y evaluar, en todos sus aspectos, el actuar de la empresa concesionaria, tras la emergencia que afectó con corte masivo de agua potable a los habitantes de Puerto Aysén producto del desarrollo de obras de refuerzo y donde las reparaciones han fallado a lo menos en cuatro oportunidades, lo que generó que se tuviera que extender la interrupción del suministro.

Al respecto, el Jefe de la Oficina Regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Giovanni Queirolo manifestó: “Estamos en proceso de investigación aún por las discontinuidades ocurridas en Puerto Aysén. Oficiamos a la empresa para que nos remitan mayores antecedentes, de tal manera de poder evaluar efectivamente cuáles son las responsabilidades que le caben a la empresa sanitaria y en base a esto poder iniciar un proceso sancionatorio principalmente por haber afectado a la generalidad de la población y por la calidad en la prestación del servicio, por discontinuidad, por presión y por calidad del agua potable posterior a la reposición”.