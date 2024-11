Productora de leña de Valle Simpson podrá modernizar su negocio con el apoyo del Ministerio de Energía

Hasta la localidad de Valle Simpson llegó el Seremi de Energía de Aysén Tomás Laibe, para visitar uno de los tres proyectos beneficiados por el Programa Centro Integral de Biomasa (CIB) 2024. Esta iniciativa, financiada por el Ministerio de Energía y ejecutada por la Agencia de Sostenibilidad Energética, busca fomentar, fortalecer y diversificar la producción y comercialización de biocombustibles de calidad, en el marco de la futura implementación de la Ley de Bicombustibles Sólidos.

Coyhaique.- En la ocasión, el Seremi Laibe recorrió junto a la beneficiaria, Alicia Baeza, las instalaciones donde se ubicará un moderno secador de leña equipado con un sistema fotovoltaico. Esta tecnología permitirá reducir los tiempos de secado, optimizar los procesos productivos y garantizar la sostenibilidad operativa del negocio, asegurando la calidad del producto final.

Al respecto, el Seremi Laibe destacó que “llegamos a Valle Simpson a visitar a la señora Alicia y su proyecto ganador del Centro Integral de Biomasa, estamos muy contentos porque que este es uno de los casos estrellas del Ministerio de Energía; ella ha participado de otros instrumentos y tiene el Sello de Calidad de Leña, por lo tanto ya tiene la experiencia y lo que está buscando es más bien aumentar su escala y su volumen de ventas, que es precisamente lo que queremos hacer con este instrumento. Ella va a implementar un secador que le permitirá aumentar el volumen de producción, y al mismo tiempo tener una instalación fotovoltaica que le agrega valor porque produce menor contaminación, le da autonomía energética, reduce su cuenta de la luz eléctrica y entonces tiene una producción mucho más eficiente”.

Los Centros Integrales de Biomasa (CIB) son iniciativas locales o regionales que optimizan la logística y organización comercial de biocombustibles sólidos, garantizando estándares de calidad, sustentabilidad y trazabilidad. Estos centros actúan como intermediarios entre los proveedores de materia prima –como propietarios forestales y aserraderos– y clientes que van desde hogares particulares hasta empresas e instituciones.

Alicia Baeza quién cuenta con una amplia trayectoria en rubro leñero señaló que “primero que nada cuando postulé al proyecto siempre fue pensando en secar la leña, no pensé que me lo iba a ganar, pero estoy bien contenta porque me gusta lo que hago y ahora voy a tener que trabajar más, pero en el fondo es todo para evitar el tema de la contaminación en Coyhaique. Para producir más madera voy a tener que aumentar la mano de obra, y feliz de poder adjudicarme esto y agradecer porque somos personas de trabajo, yo amo mi trabajo y ahora tengo esta ayuda que me dan más ganas de seguir haciendo cosas, estoy muy agradecida por este proyecto y feliz de habérmelo ganado”.

La implementación de este proyecto, que combina tecnologías de secado innovadoras con energías renovables, permitirá a la empresa de Alicia Baeza minimizar su huella de carbono, aumentar la oferta de leña seca y avanzar en la descontaminación de las ciudades de la región. Este esfuerzo es un ejemplo de cómo los programas del Ministerio de Energía están promoviendo una transición energética sostenible en Aysén.