Carabineros de Coyhaique detuvo a sujeto con amplio prontuario, logrando esclarecer dos delitos de robo

El sujeto fue reducido por el propietario de un domicilio tras ser sorprendido de manera flagrante perpetrando un delito al interior de su inmueble

Coyhaique.- Tras la llegada de Carabineros, el personal encontró en poder del sujeto diversas especies correspondientes a un delito cometido con anterioridad.

La oportuna denuncia a través del fono de emergencias 133 sobre la ocurrencia de un delito de robo al interior de un domicilio particular, motivó una rápida respuesta por parte de Carabineros de Coyhaique, logrando la detención de un sujeto con nutrido prontuario delictual, logrando con ello esclarecer dos delitos de robo.

Tras el hecho, el individuo fue sorprendido de manera flagrante por el dueño de casa al interior de su propiedad, intentando sustraer diversas especies, lugar en que tras un forcejeo logró reducirlo, dando cuenta del hecho.

El Comisario de Carabineros de esta ciudad, Mayor Gerardo González López, indicó que tras la alerta, “Carabineros llegó rápidamente al lugar y cuando el personal efectúa la revisión de las vestimentas, en virtud de la detención en flagrancia de esta persona, logra encontrar determinados objetos (…) los cuales no pudo acreditar su dominio, como tampoco eran parte de los elementos que pudiera haber sustraído desde la casa y, es por eso que se inicia un patrullaje por los alrededores de este domicilio, donde se encuentra un local comercial, el cual vende frutas y verduras, que mantenía sus vidrios quebrados y diferentes especies esparcidas por la vía pública, entre ellas, las especies que le fueron encontradas a esta persona”, detalló el Comisario.

Frente a lo anterior el Oficial señaló que el sujeto fue detenido por los delitos de robo en lugar habitado y un delito conexo de robo en lugar no habitado.

“El detenido mantiene un amplio compromiso delictual, con diez reiteraciones previas -solamente por parte de Carabineros- por diversos ilícitos, entre estos delitos de robo en lugar no habitado”, indicó el Mayor González.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local de Coyhaique, en tanto que el sujeto fue derivado a la audiencia de control de detención para su formalización de cargos y fijación de medidas cautelares.

Cabe señalar que desde enero al 17 de noviembre del presente año, Carabineros ha detenido a 4.165 personas por diversos delitos, de los cuales 84 son robos, donde el 74% de estos registra detenciones previas por parte de Carabineros.