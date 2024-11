Tras operativo conjunto localizan a familia extranjera que quedó a la deriva en lago Rosselot

El posible agotamiento del combustible o un eventual desperfecto en el motor, imposibilitó su retorno, pudiendo ser localizados sanos y salvos.

Aysén.- Una alerta por el no retorno de una pequeña embarcación con cuatro adultos y dos menores a bordo mientras navegaba las aguas del lago Rosselot, motivó una rápida respuesta por parte de los equipos de emergencia, logrando dar con el paradero de sus ocupantes.

El Oficial de servicios de la 2da Comisaría de Puerto Aysén Teniente Nicolás Novoa, indicó que alrededor de las 22:50 horas del jueves propietario de un bote con motor fuera de borda, alertó a Carabineros de la Tenencia La Junta, informando que había facilitado la embarcación a un grupo familiar -de nacionalidad colombiana y en situación migratoria regular en nuestro país- quienes efectuaron una salida desde el embarcadero hasta la desembocadura del río Figueroa, con la finalidad de visitar y conocer este sector.

“Con esta información preliminar Carabineros concurrió al lugar y establece que su salida había sido a las 15:00 horas desde el embarcadero y aún no regresaban. Por tal motivo, junto a lugareños, vecinos, organizaciones de pesca deportiva y Bomberos se efectuaron patrullajes de búsqueda a través de cuatro embarcaciones, logrando divisar el bote a la orilla del lago y una cabaña -que estaba sin moradores- donde estas personas habrían permanecido a resguardo del viento y las condiciones climáticas nocturnas”, indicó el Oficial.

Los esfuerzos conjuntos desarrollados por Carabineros, Bomberos y civiles, permitieron concretar el traslado de la familia hasta el sector del muelle, sin que se registren personas lesionadas.

“Afortunadamente el bote que les había sido facilitado contaba con remos, lo que les permitió acercarse a la orilla del lago. Nuestros Carabineros realizaron esta búsqueda en conjunto con estas agrupaciones de pesca y Bomberos, logrando resultados positivos, no habiendo víctimas que lamentar ni un accidente de mayor consideración”, señaló.

Entre las hipótesis del inconveniente, Carabineros indicó que esta podría estar relacionada con la falta de combustible o algún desperfecto en el motor fuera de la borda de la embarcación.