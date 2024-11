Ley de Fraccionamiento: Industriales pesqueros apelan a una discusión con altura de miras en el Senado

Junto a los más altos directivos de la Federación Gremial de Industriales Pesqueros del Sur Austral (FIPES), los representantes de la empresa pesquera aisenina, Friosur, han sostenido una serie de reuniones con el objetivo de abordar y exponer las inquietudes frente a temas de legislación pesquera en trámite. Entre los encuentros, destaca la reunión con el Senador David Sandoval Plaza, miembro de la Comisión de Pesca, además de otras autoridades relevantes.

Aysén.- Esto, tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de la denominada Ley de Fraccionamiento, en el marco de la discusión de un proyecto de nueva Ley de Pesca.

Los efectos de esta aprobación legislativa, que avanzará en su discusión en el Senado, se traducen en un aumento de los porcentajes de captura para el sector pesquero artesanal, provocando una redistribución de las cuotas y generando una disminución de las mismas en el sector pesquero industrial. Para el caso de la empresa aisenina Friosur, con funcionamiento desde hace 40 años en la zona, el panorama es de incertidumbre y preocupación entre sus trabajadores y directivos, pues deberán renunciar a un 33% de su propia cuota; una pérdida de aproximadamente 3 mil toneladas de pesca blanca que incluye especies como la Merluza Austral, Merluza de Cola y Congrio Dorado, junto con el fraccionamiento de un especie muy relevante como la Reineta.

“Bajo este actual escenario, de no mediar indicaciones o cambios a la ley de fraccionamiento en el parlamento, tal y como hoy se encuentra aprobada, nuestra producción se paralizaría durante tres meses durante el año, disminuirían los niveles de comercialización y por ende, afectaría la estabilidad laboral de nuestros trabajadores.

Cuando no se respetan los acuerdos, se atenta contra los derechos adquiridos por la empresa, no existen certezas jurídicas, necesitamos estabilidad en las reglas del juego para poder generar inversión en el tiempo. Esto no es solo un problema de Friosur, sino de una comunidad regional que también vería afectada su economía en esta zona del país”, explica Enrique Garín, Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Friosur.

DIRIGENTES Y COOPERATIVAS EN ALERTA

Para el histórico dirigente laboral de Friosur, Rubén Leal Pérez, Presidente del Sindicato de Trabajadores y miembro del directorio de la empresa, la situación por la cual atraviesa la discusión de la ley de fraccionamiento, tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados es preocupante. “Es de esperar que entremos al sano juicio y se tomen en cuenta los informes iniciales del Ejecutivo, se ponderen los aspectos técnicos y científicos, de saber cómo está la biomasa, al momento de tomar una decisión de este tipo”, precisó.

Por su parte, Mariano Villa, Presidente de la Cooperativa de Trabajadores, dueña del 20% de Friosur, es enfático al indicar que “lo que más nos compete a nosotros es sostener una fuente de trabajo decente para las personas. No queremos transformarnos en el futuro, si es que mantenemos nuestro empleo, en trabajadores eventuales, producto de esta ley.

Tampoco queremos que se vea afectado nuestro patrimonio como dueños de una parte de la empresa, el cual es parte de nuestra propiedad y nos costó años de lucha obtenerlo”, aclaró.

TRABAJADORES CON HISTORIA

Eva Navarro Ruiz, cumplió 38 años de servicio en Frisour; su desempeño actual es la supervisión en planta de proceso. La incertidumbre generada por la actual discusión legislativa y sus eventuales consecuencias en los trabajadores es un tema que le afecta.

“Mi fuente laboral significa crecimiento, tener dignidad y disponer de un buen sueldo, a pesar de que no soy profesional, se me paga al mismo nivel porque se valoran mis años de servicio y la experiencia que tengo en mi trabajo”, puntualizó.

En tanto, Oscar Venegas, se desempeña en el área de flota de la empresa, con 15 años de servicio en Friosur. Pertenece a la nueva generación de trabajadores, antecedida por la de su fallecido padre, quien también prestó servicios en la industria con asiento en Puerto Chacabuco. “Hoy estamos con incertidumbre en el tema laboral; este trabajo para mí es muy importante, porque me permitió pagar mis estudios de nivel superior y educar a mi hija, quien además fue acogida en la sala cuna de Friosur. Esperemos que toda esta discusión parlamentaria se resuelva bien y en beneficio de la gente”, sentenció.