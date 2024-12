Compras Navideñas: Subtel entrega recomendaciones de seguridad en comercio online

Asegurarse de ingresar a sitios web oficiales y no entregar códigos ni contraseñas que puedan poner en riesgo información personal, son algunos de los consejos de ciberseguridad a la hora de realizar una compra online.

Coyhaique.- Según datos entregados en la última encuesta de “Acceso, Usos y usuarios de Internet en Chile” de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Cadem, aproximadamente el 62% de las personas realiza compras electrónicas en Chile. Si bien este dato permite conocer para qué usan Internet las personas, también pone sobre la mesa la necesidad de tomar consciencia sobre los diferentes peligros que hay en el mundo digital, al exponer diferentes datos personales.

El seremiTT Hans Zimmermann explicó que “en los últimos años el comercio electrónico en nuestro país ha ido en aumento, y más de un 60 por ciento de las personas realizan compras a través de páginas web. El llamado desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones para estas fiestas de fin de año, es hacerlo en sitios autorizados, sitios verificados, cuidar los datos personales, dudar de aquellas ofertas que sean muy atractivas y que no se condigan con los precios reales que tienen los productos, no entregar información bancaria, ni datos personales a través de mensajes de texto o correos electrónicos y verificar que los links de acceso a estos sitios web sean efectivamente de la institución o comercio en el que se van a realizar las compras”.

Estas recomendaciones adquieren mayor relevancia en las festividades de fin de año en donde aumentan las ventas y el consumo de productos. “Nuestro llamado es a la responsabilidad y el cuidado a la hora de hacer compras a través de plataformas digitales, a fin de no ser víctimas de fraudes o estafas que pudiesen perjudicarlos económicamente. Esperamos que estas fiestas de fin de año se desarrollen de la mejor forma posible sin tener que lamentar estafas o inconvenientes que puedan afectar patrimonialmente a los consumidores”, añadió Zimmermann.

Como recomendación y ante la sospecha de robo de información personal, el primer paso es revisar las cuentas bancarias y diferentes servicios que contengan datos personales. Además, es necesario dar aviso de inmediato a la entidad bancaria correspondiente, cambiar las contraseñas y realizar una denuncia formal tanto en Carabineros como en la PDI.

Compra de dispositivos móviles y sello multibanda

Junto con adoptar diferentes medidas de seguridad, es importante que, en el caso de la compra de dispositivos móviles, especialmente celulares, las personas se aseguren de que éstos son compatibles con las bandas que operan en Chile (2G, 3G, 4G y 5G). Para verificar esto, en la caja de los dispositivos se puede encontrar el sello multibanda donde se indica dicha información, además de que el dispositivo esté habilitado para la recepción de mensajes SAE (Sistema de Alerta de Emergencias).