Emporcha recibe su sello 40 horas ante la reducción de su jornada laboral

La certificación busca reconocer a las empresas que, adelantándose a la implementación de la ley, han reducido la cantidad de horas semanales, lo que tiene un alto impacto en las personas y la calidad de vida.

Puerto Chacabuco.- La Empresa Portuaria Chacabuco, Emporcha, principal puerto de la Región de Aysén, recibió en una emotiva ceremonia junto a autoridades y sindicatos, el certificado del “Sello 40 horas”, un reconocimiento público, de carácter promocional, que otorga gratuitamente el Ministerio del Trabajo y Previsión Social a las empresas de todo tamaño o rubro, que implementen una jornada laboral ordinaria de 40 o menos horas semanales, como una acción concreta de fomento al trabajo decente y al desarrollo de un buen vivir. Con Emporcha, ya son 6 las empresas que han recibido este sello a nivel regional, dos más se sumarán a corto plazo y hay varias que están postulando para su obtención.

La Seremi de Trabajo y Previsión Social, Camila Covarrubias, destacó que este es una de las leyes emblemáticas del Gobierno Presidente Gabriel Boric, que busca mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, a través de una batería de normas, a las que se suman la Ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, aumento histórico del sueldo mínimo a $500.000, la Ley Karin, entre otras, relevando también el testimonio que entregaron los representantes de los empleadores y trabajadores:

“Acabamos de entregar el sello 40 horas a la empresa Emporcha que reconoce la voluntad de esta empresa por adelantarse a lo que la ley señala respecto a la reducción de la jornada laboral, que este año, para el resto de las empresas llega a las 44 horas, pero ellos se comprometieron con sus trabajadores y trabajadoras, por su bienestar y por mejorar su calidad de vida, y redujeron su jornada a 40 horas. Esto permite, en palabras de los mismos trabajadores y trabajadoras, tener más tiempo para compartir con su familia, lo consideran un regalo para ellos y su familia. Por lo tanto, estamos cumpliendo con nuestro compromiso como Gobierno de poder avanzar y conciliar la vida familiar, laboral y personal de las personas, porque sabemos que el progreso debe ser acompañado del bienestar de todos y todas”, mencionó la Seremi Camila Covarrubias.

Por su parte, Enrique Runín, presidente del directorio afirmó sobre la motivación que hay en esta reducción de la jornada laboral, “Para Emporcha es un hito. Es un hito porque los trabajadores de nuestra empresa forman parte del ADN de la misma y el hecho que hayamos podido dar este paso importante para nuestros trabajadores, es un paso importante para la empresa. Esto nace como una iniciativa conjunta entre trabajadores y el directorio, en el momento que asumimos en mayo del 2022 empezamos a conversar, avanzar de a poco en la fórmula para poder trasladarnos al nuevo sistema horario y transcurrido los meses, nos dimos cuenta que era posible, con el esfuerzo de los trabajadores, con el esfuerzo de la empresa, poder reacomodar las funciones y algunas cosas necesarias, de tal manera que podamos llegar a hoy día a poder estar felices de haber dado el paso de las 40 horas en una etapa, directamente de 45 a 40 para los colaboradores de Emporcha”.

Emporcha en abril incorporó las 40 horas de jornada laboral, comentando Runín, la evaluación que han hecho, “Afortunadamente, el resultado ha sido positivo. Los trabajadores entendieron desde el primer minuto en que estábamos conversando de esto, que había que hacer un mejoramiento en la productividad, había que ser más eficientes. Aprovechamos también nosotros de mejorar la tecnología e incorporar algunos elementos que permitían hacer el trabajo en forma más rápida, de tal manera que hoy día con las 40 horas prácticamente no nos dimos cuenta, no hubo para nada un perjuicio, todo lo contrario, mejoró el clima laboral, mejoró el ánimo de los trabajadores, lo sentimos nosotros, nos lo han dicho los propios sindicatos y los trabajadores, así que ha sido un cambio positivo, desde todo punto de vista”.

Por su parte, la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Empresa Portuaria Chacabuco, Mónica Ballestero, mencionó, “Para nosotros como trabajadores fue muy importante. Aprovechar también de agradecer a la empresa tomar esta iniciativa, porque una está cumpliendo con el trabajo como corresponde, pero tenemos la facilidad de estar más tiempo con la familia, llegar más temprano a la casa, quienes tenemos nietos, estar un poco más tiempo con ellos. Ha sido una cosa muy importante para todos nosotros, todos estamos muy contentos y agradecidos por esta iniciativa que tuvo la empresa para nosotros. Como hicimos esa solicitud de la empresa y la empresa no dudó en ningún minuto poder gestionarla, todos estábamos en eso, teníamos que organizarnos dentro de ese horario para poder completar esas horas y obviamente cumplir con nuestra carga laboral.”

A su vez, el tesorero del Sindicato de la Empresa Portuaria Chacabuco, Sergio Teneo, “Con respecto a la productividad, yo creo que no disminuyó en ningún caso, quizás mejoró un resto porque ya uno sabe que va a salir más temprano. Tratamos de adecuarnos, adecuarse al horario que tenemos ahora, al horario disminuido de 40 horas semanales. Como trabajadores significa que vamos a estar antes en casa, vamos a compartir más con nuestra familia, vamos a disfrutar del día y no salir tarde ya en invierno, ya que uno sale muy tarde, casi de noche. Entonces es súper bueno”.

El representante de las y los trabajadores en el directorio, Patricio Melián, abordó también el tema de la productividad, “Si bien es cierto que existía la inquietud de que podía afectar en cierta forma nuestro rendimiento, nuestro desempeño, nuestra labor, pero realmente una vez que se activó esta iniciativa en la empresa portuaria, seguimos manteniendo nuestra vida y nivel laboral eficientemente. También nos ayudó en nuestro núcleo familiar, ya que obviamente trabajando 40 horas podemos mantenernos más tiempo con nuestra familia, por ende, con nuestros hijos también”.

En la ceremonia de certificación, además del presidente del directorio de Emporcha, Enrique Runín, el director César Peyrín, representantes de ambos sindicatos y la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Camila Covarrubias, participaron los directores regionales de la Dirección del Trabajo, Christian Aros y del Instituto de Previsión Social, IPS ChileAtiende, Rodrigo Díaz y parte del equipo del Observatorio Laboral de Aysén.

¿Cómo postular al Sello 40 Horas?

Las empresas que deseen postular al Sello 40 Horas, pueden hacerlo en la página web del Ministerio del Trabajo, en el banner en la parte inferior del sitio web, donde tendrán que llenar un formulario. Tanto la Subsecretaría del Trabajo como la Dirección del Trabajo nacional cotejarán que cumplan con los requisitos, entre ellos, estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadores y no haber sido condenados por vulneración de derechos fundamentales, entre otros. El link directo para postular al Sello 40 Horas es https://www.mintrab.gob.cl/certificacion-sello-40h/ , donde se pueden revisar los requisitos. Se debe tener en cuenta que el procesamiento de la información y el cruce de datos se demora algunas semanas y que las empresas que lo obtengan, tendrán un puntaje adicional positivo en fondos concursables de Sercotec y Corfo.

Cabe mencionar que la Ley de 40 Horas entró en vigencia en abril de este año, donde todas las empresas tuvieron que ajustar sus jornadas laborales de manera obligatoria a 44 horas. La implementación de la ley continuará en el año 2026, cuando se reduzca a 42 horas, para terminar el 2028, quedando la jornada laboral a 40 horas.