Rodrigo Moreno Rivera asume Delegación presidencial provincial de Aysén

Durante la mañana de este miércoles, en la Delegación Presidencial Provincial de Aysén, asumió sus funciones el nuevo delegado presidencial provincial de Aysén, Rodrigo Moreno Rivera. La autoridad fue nombrada en el cargo por el presidente Gabriel Boric, en reemplazo del ex delegado presidencial, Jorge Díaz Guzmán.

Aysén.- El nuevo Delegado Presidencial Provincial de Aysén, asume tras su paso como encargado regional de Chilevalora servicio público que evalúa y certifica las competencias laborales de los trabajadores. Su objetivo es reconocer y valorar los oficios de la fuerza de trabajo que no tienen un título.

Rodrigo Moreno, llegó a la provincia en el año 2013 como asesor a la intendencia regional de Aysén. En su trayectoria laboral, el delegado se ha desempeñado como coordinador del Programa Municipal para el Adulto Mayor y coordinador del Programa Subsistema de Seguridades y Oportunidades, ambos del Ministerio de Desarrollo Social; asimismo, ha ejercido como coordinador regional de la División de Organizaciones Sociales (D.O.S) para Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de Magallanes, también estuvo como asesor en la Seremi de Minería de la Región de Aysén.

Durante la mañana el nuevo representante del presidente Boric en la provincia de Aysén informó que se reunión con el personal de la Delegación para conocer a cada profesional y continuar con las labores de cada departamento para seguir avanzando en la provincia de Aysén.

“Agradecer al presidente Gabriel Boric por la confianza para asumir como delegado presidencial provincial, por lo mismo vengo a entregar todo el trabajo que he podido recopilar en los años de experiencia en el servicio público, del mismo modo otorgar mi desempeño laboral donde ya llevó más de 20 años en el sur de nuestro país. Esta demás decir que en conjunto con la comunidad de Aysén y con los distintos servicios públicos vamos a trabajar para poder desarrollar y poder solucionar todos aquellos problemas que pudiese tener nuestra provincia”, explicó el delegado presidencial provincial de Aysén.