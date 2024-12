17 proyectos de Aysén se adjudican equipamiento predial básico a través de CONADI

Una relevante certificación para entrega de equipamiento predial básico, se logró concretar en Coyhaique a 17 beneficiarios de la región de Aysén que están inscritos en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi y que postularon a través de sus proyectos al Programa Apoyo a Predios por un monto de $ 93.248.500.-

Coyhaique.- Con la presencia del Subdirector Nacional Sur de Conadi Mario Sepúlveda, la Senadora por la región de Aysén Ximena Órdenes, la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo y el equipo regional de la Oficina de Enlace de Conadi, se desarrolló este hito que permitirá implementar sus terrenos adquiridos a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.

Es así, que se financiaron 17 proyectos de equipamiento predial básico, en su mayoría las iniciativas consisten en adquirir materiales de construcción para la elaboración de cierres perimetrales, construcción de bodegas y adquisición de equipos básicos como motosierras, ahoyadores y generadores a gasolina.

Haciendo hincapié en los desafíos para la región, el Subdirector Nacional Sur de Conadi Mario Sepúlveda comentó que “Estamos entregando un Fondo que les va a permitir seguir surgiendo, entregando mejor calidad de vida y dignidad a sus familias, así que seguiremos como Conadi aportando en el desarrollo productivo de esto, en seguir acercándonos a la región de Aysén la cual también tiene desafíos y una impronta no menor y es que Conadi siga estando muy presente. Hemos dialogando con distintas comunidades, asociaciones y vamos a seguir esforzándonos en traer mucho más desarrollo, así que nos vamos con grandes desafíos y tareas que nos planteó la seremi Karina Acevedo y volveremos pronto para dar cumplimiento a ello”.

Con emoción, Nancy Arriagada Reyes viajó junto a su pequeño hijo desde Cochrane para recibir su certificado “Son hartas horas de viaje que valen la pena para recibir este certificado que me permite ir avanzando, yo además pude participar de la compra de tierras y agradezco al equipo de la Conadi por la asesoría. Estamos empezando, primero con el cierre, siembra, postular a una casa, son hartas ideas, pero vamos de a poquito avanzando muy contenta”.

Por su lado la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo Auad destacó este aporte que permitirá recuperar también las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas “Estamos muy contentos con lo que hemos realizado, primero estuvo la entrega de predios y ahora la adjudicación de estos proyectos que les permitirá cerrar sus predios, contar con maquinaria básica para empezar a trabajar. Hemos conversado con las familias y nos han contado el desarrollo de sus emprendimientos y todo lo que les ha costado, así que nos deja muy satisfechos como gobierno del presidente Boric, de que estamos entregando estos insumos a comunidades, asociaciones y personas de los pueblos originarios que están ocupados de tener una mejor calidad de vida con sus familias en donde algo muy relevante es que podrán recuperar sus prácticas ancestrales tan necesarias y relevantes también para la región de Aysén”.

Finalmente y destacando la mirada del Congreso hacia la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a través de la aprobada Ley de Presupuesto 2025, la Senadora por la región Ximena Órdenes Neira afirmó que “Valoramos lo que está sucediendo, la idea ahora es entregar todos los insumos para que las familias de asociaciones y comunidades indígenas de nuestra región de Aysén no solo sean reconocidas con la entrega de tierras, sino que también, con aquellas herramientas necesarias para hacerlas productivas y sobre todo preservar los valores ancestrales y la identidad de los pueblos originarios en Aysén”.