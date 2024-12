Perros de libre deambular matan Huemul en el Parque Nacional Cerro Castillo

Una lamentable denuncia se recibió el día 11 de diciembre desde el Parque Nacional Cerro Castillo, al corroborar la muerte de una hembra Huemul, atacada por perros. La huemula fue encontrada sumergida en el agua, en el sector “Los Mallines” con un avanzado consumo por parte de depredadores. A solicitud del SAG, fue levantada por guardaparques de CONAF y trasladada al laboratorio regional del Servicio, para la necropsia correspondiente.

Aysén.- El director del SAG, Julio Cerda Cordero, señaló que “según lo informado por los guardaparques, se observaron perros en el lugar del hallazgo, y huellas en el sector. En la necropsia se ratificó que la muerte fue ocasionada por perros producto de las múltiples lesiones observadas a nivel de cabeza, cuello, tórax y miembros posteriores, como anteriores”.

Se estima que un centenar de huemules habitan en el Parque Nacional Cerro Castillo, vinculado a la carretera austral, siendo sus principales amenazas, directa o indirectamente, acciones u omisiones humanas, por atropellos en la ruta y por ataques de perros cuyos dueños/as aún no han tomado conciencia de la tenencia responsable. Por ello, el SAG, institución que no cuenta con facultades para intervenir sobre los perros de libre deambular, realiza un llamado a la población a sopesar el impacto que los perros pueden tener sobre la fauna silvestre y también a disminuir la velocidad en este trayecto de la ruta 7.

“A la necropsia se observaron lesiones características al ataque realizado por una jauría de perros. Lamentablemente, por el avanzado consumo del animal, no se pudo obtener mucha información, pero sí se pudo ratificar que era una hembra recientemente parida, por lo que es doblemente lamentable su muerte”, indicó Guillermo Díaz, médico veterinario del SAG.

La fauna está siendo afectada de forma directa por el ataque de jaurías de perros, provocando su muerte inmediata, o infecciones bacterianas por mordeduras y graves desgarros musculares, que generan la muerte posterior del animal. Estos temas son relevados permanentemente por el SAG y por la Secretaría Regional de Agricultura, tanto a nivel escolar, como en las actividades realizadas en diversas comunidades y organizaciones.