Minvu entrega subsidios para sectores medios

Con una emotiva ceremonia en la Sala Multiuso del Serviu, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó certificados de subsidios habitacionales a 30 familias de Coyhaique, como parte de un total de 83 beneficiarios a nivel regional. Este beneficio, correspondiente al programa DS1, está dirigido a sectores medios emergentes, permitiendo a las familias adquirir viviendas nuevas o usadas, así como construir en sitio propio.

Coyhaique.- La actividad estuvo marcada por las palabras de diversas autoridades. El Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, destacó: “Seguimos avanzando para cumplir la meta que nos ha propuesto el Presidente de la República respecto de las soluciones habitacionales que tenemos acá en desarrollo en la región de Aysén. Ahora hemos entregado 30 subsidios para los sectores medios emergentes, donde familias con sitio propio o con el subsidio pueden postular a viviendas existentes o generar proyectos en enlace con la banca privada y así cumplir con el sueño de la casa propia. Nosotros como gobierno estamos empeñados en cumplir las casi 1300 viviendas que debemos construir en el periodo presidencial actual y estamos muy bien encaminados, por lo tanto, vamos a cumplir no solamente con la comunidad regional, sino que también con el compromiso que realizó el presidente de la República para avanzar en las soluciones habitacionales de nuestro país.”

Por su parte, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, resaltó la importancia de que estas soluciones lleguen a todos los rincones de la región: “Como gobierno, nuestra preocupación fundamental es que las familias se encuentren al centro de las soluciones que esperamos como políticas públicas. Hoy vivimos una ceremonia muy significativa no solo en Coyhaique, sino también en Cochrane, donde entregamos el certificado presencialmente a una beneficiaria. Gracias a esta política, hemos diversificado los programas, llegando no solo a los sectores más vulnerables, sino también a sectores medios, mejorando la calidad de vida de las personas y llevando los beneficios del Estado a todos los territorios.”

En esta ocasión, 26 familias optaron por la adquisición de viviendas, mientras que otras 4 construirán en sitio propio. Este avance se enmarca dentro del Plan de Emergencia Habitacional, que ya lleva un 80% de cumplimiento en la región. Las comunas beneficiadas incluyen, además de Coyhaique y Cochrane, localidades como Aysén, Cisnes, Lago Verde, Chile Chico y Río Ibáñez, reforzando el compromiso del Minvu de llegar a todos los rincones de Aysén con soluciones habitacionales que beneficien a las familias de cada territorio.

La jornada finalizó con un ambiente de alegría y esperanza, reafirmando el compromiso del Gobierno de seguir trabajando por soluciones habitacionales que transformen la vida de las familias ayseninas.